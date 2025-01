Gordana Kovačević, majka bivše pobednice Velikog brata Marijane Seifert, koja je nestala pre dve godine i osam meseci u Zagrebu, zamolila je sve koji bilo šta čuju ili imaju bilo kakva saznanja da joj se jave.

- Živim život bez života. Nema reči koje bi mogle opisati bol koju osećam i to niko neće razumeti, osim onih koji su izgubili voljenu osobu bez traga. To je jednostavno razarajuće - reči su kojima Gordana Kovačević, majka rijaliti zvezde Marijane Seifert, opisuje agoniju kroz koju prolazi otkako joj je ćerka nestala bez traga.

Prošle su već dve godine i osam meseci otkako je Marijana poslednji put viđena na Mostu mladosti u Zagrebu, nakon što je u sitnim satima napustila svoj dom na Savici, gde je živela sa mužem i decom. Kuda je otišla, još niko ne zna, a slomljenu majku Gordanu čekanje doslovno ubija.

Iz dana u dan joj je sve teže da se nosi sa strašnom tišinom u vezi sudbine svog deteta, a s pitanjem gde je i šta se desilo Marijani budi se i odlazi na spavanje, kaže. Foto:Printscreen/Jutjub/Dnevnilirst.hr

Pre nego što je započela razgovor za hrvatske medije, rekla je da očajnički moli sve koji imaju bilo kakvu informaciju o njenoj ćerki da je jave na imejl gordanakovacevic57@gmail.com, jer smatra da ju je policija izneverila.

- Pre nekoliko dana ponovo sam bila u policijskoj stanici, ali nisam saznala ništa novo. Zamislite, kada sam došla, oni su mene pitali imam li ja kakve informacije - priča Gordana koja je ranije angažovala advokata kako bi konačno dobili snimke sa nadzornih kamera te kobne noći.

Nedugo nakon Marijaninog nestanka, njen muž Karlo Seifert ispričao je medijima šta je policija rekla u vezi tih video snimaka. Prema njegovim rečima, postoji nekoliko snimaka nadzornih kamera koje su zabeležile Marijanin odlazak u nepoznato. Dve kamere su na ulazu u zgradu i pokazuju da je Marijana sama izašla iz zgrade u kojoj je živela. Sledeća ju je snimila na ulici kroz koju je prolazila i na tom putu, kaže Karlo, niko je nije pratio niti zaustavljao, a u to vreme nije prošao ni jedan automobil ni pešak. Četvrta kamera se nalazi na benzinskoj pumpi i zabeležila je trenutak dok Marijana korača prema mostu, ali ne i da se popela na njega i učinila ono najgore. Uprkos dugim molbama i pravnoj borbi, Gordana i ostatak porodice Kovačević nikada nisu videli te snimke.

Serija misterija

- Mahali su mi tim CD-ovima ispred nosa i rekli da ne mogu ništa pokazati dok istraga ne završi. Pitala sam ih zašto su snimke onog nesrećnog momka iz Splita koji je nestao u Beogradu tokom Nove godine, bile dostupne medijima, a oni su mi odgovorili da je on nestao u drugoj državi. Pitanje je samo šta to tačno kriju da ni moj pokojni muž ni ja nismo mogli samo da ih pogledamo – kaže Gordana.

I tu nije kraj zagonetkama o toj kišovitoj noći. Majka i danas ne razume ko je i gde je taj misteriozni svedok koji je, prema policiji, u trenutku nestanka njene ćerke sedeo ispod mosta. Policija ga je pomenula tek mesec i po dana nakon nestanka, a on je rekao istražiteljima da je čuo Marijanin krik, a zatim, kako tvrdi, skočila sa mosta. Gordana otkriva da je navodno reč o nekom avanturisti iz Belgije, ali... Foto: Jutjub printskrin/VELIKI BRAT

- Ako je čuo krikove, zašto nije pozvao pomoć? Zar krikovi moraju da znače da je skočila u Savu? Zašto niko ne razmatra mogućnost da je možda neko nasilno gurnuo u auto, a da je torbica sa telefonom ostavljena na mostu kako bi sve izgledalo kao samoubistvo? – pita se Gordana, a na ta pitanja, tvrdi, nije dobila odgovore ni od policije ni od drugih.

Jedna od retkih informacija koju je dobila od inspektora, gotovo dve godine nakon nestanka, bila je posebno morbidna i seća je se sa gađenjem. Inspektor joj je, naime, rekao da je jedan ribar video nešto plavokoso kako pluta rekom, ali nije se previše obazirao jer je mislio da je to lutka.

- Da li je moguće da bi neko, nakon takvog prizora, nastavio dalje, a da se nije uverio da to nije mrtvo telo? Oni se rugaju u lice i žele me uveriti da je moja ćerka skočila sa mosta. Nijedan drugi scenario za njih ne postoji i ne mogu vam opisati koliko me sve ovo izjeda - uznemirena je Gordana koja ne namerava da odustane od potrage za Marijanom ili barem istinom.

Poruke sa značenjem

- Da nije bilo Marijinih prijateljica koje su same istraživale nakon nestanka, nikada ne bi saznali s kim je bila u kafiću te noći, niti bi saznali u kakvom je stanju bila - podseća majka i dodaje da za nestanak ćerke, ili ne daj Bože nešto gore, ne optužuje nikog jer konkretnih dokaza nema.

Jedna priča koja je tokom istrage podigla veliku prašinu, Gordana više ne želi da komentariše. U avgustu 2023. godine, novinarka portala Dnevnik.hr razgovarala je sa Marijaninom prijateljicom koja je otkrila da je Marijana strahovala da joj se može nešto loše dogoditi. U više meseci skoro svakodnevne komunikacije, Marijana joj je to nekoliko puta ponovila, a priložila je i skrinšotove kao dokaz. Žena koja je molila da ostane anonimna zbog straha za svoj život, ispričala je da su Marijana i Karlo bili pred razvodom i da su bili karakterno previše različiti, te da je Marijana zaključila da joj je bolje kada su ona i ćerka iz prvog braka bile same.

- Ne verujem da je Marijana u Savi iz više razloga. Ona je nakon smene na poslu ostala na kafi u kafiću sa društvom. Suprugu je rekla da će raditi dve smene. Kasnije se sve pretvorilo u celovečernje druženje uz alkohol, a Marijanu je jedan momak u taksiju odvezao do njenog stana jer nije mogla ni u auto - rekla je Marijanin prijateljica u intervjuu. Foto:Printscreen/Jutjub/Dnevnilirst.hr

Gordana je više puta naglasila da nikoga ne krivi, jer sa Marijaninim mužem Karlom već dugo nije u kontaktu, ali je sigurna u jedno. Ona i njena porodica planiraju da preduzmu dalje korake kako bi pronašli Marijanu, pogotovo nakon što policija, tvrdi, nije reagovala na dojavu koju je dobila Marijana sestra Maja.

- Policija mi je rekla da je Sljeme veliko i da ne mogu sve da pretraže – kaže Gordana koja se i dalje nada da će jednog dana ugledati svoju kćerku, živu ili mrtvu.

Samoubistvo, tvrdi, nikako nije opcija, jer je njena kćerka bila osoba koja je volela pažnju.

- Pa čak i da je pomislila skočiti s mosta, sigurno to ne bi učinila bez publike ili oproštajnog pisma. Uostalom, kad je bila ljuta na nekog, uvek bi im to dala do znanja jer je bila takva osoba – sigurna je Gordana, koja ne želi da iznosi svoje sumnje, već samo činjenice.

Ista kao otac

Svoj radni vek provela je radeći u kiosku, a penzionisala se kada je njen muž, bivši član 4. gardijske brigade i automehaničar, takođe otišao u penziju. Međutim, tuga je prati na svakom koraku, jer nema dana da je neko na ulici ili na pijaci u Kninu, gde živi, ne zaustavi i ne pita ima li novih informacija o Marijani.

U iščekivanju poziva koji će joj skratiti muke, snagu za život pronalazi u tri preostale ćerke i sedam unučadi, a jedan od njih, srednjoškolac zaljubljen u fudbal, živi s njom. Da njega nema, kaže, ne zna šta bi od nje ostalo, naročito nakon što ju je muž Ivo, nekoliko dana nakon Božića 2022. godine, iznenada napustio.

- U svemu smo bili zajedno, ali onda je i toj utehi došao kraj. Nakon što je saznao da ima rak pluća, bolest je brzo napredovala i odvela ga u 64. godini. Tuga je učinila svoje – kaže Gordana.

- Dok sam ja plakala, on je bio smiren, ali iznutra ga je izjelo. Voleo je sve svoje ćerke, ali Marijana je bila njegova omiljena. Bezgranično ju je voleo, a ona je bila kao on. Ali nažalost, nikada nije dočekao da sazna šta se desilo – s tugom zaključuje Gordana.

(Jutarnji.hr)

BONUS VIDEO: