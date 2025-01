Sama protiv sebe večeras se u "Zvezdama Granda" borila Staša Škorić iz Cecinog tima, jer se njen predviđeni duelista nažalost nije pojavio.

Sa Stašom je scenu trebalo da deli kandidat iz tima Viki Miljković, kome je veče pred snimanje emisije preminula majka.

- On nije odustao od takmičenja to moram da kažem, ali ćemo prolongirati dok on ne bude spreman da se vrati. On je dečko došao u Beograd, bio je sinoć kod mene na probi a onda mu je javljena ta vest, objasnila je Viki. Foto: ATA images

Sve članovi žirija ova vest potresla je neizmerno, te su javno uputili najiskrenija saučešća momku, dok je Voja objasnio da će se mladić pojaviti u nekoj drugoj emisiji.

