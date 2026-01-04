On je trenutno u Rusiji gde se bavi svojom karijerom.

- Veljko iz Moskve. On mi je prvi čestitao Novu godinu. Rekao mi je: "volim te majko najviše na svetu, srećna ti Nova godina i da ove godine samo ređamo uspehe". On je otišao da se posveti svojoj karijeri, ima moju apsolutnu podršku, jer to što on traži našao je tamo. Svaka čast svima, on je veliki uspeh postigao i sa našim trenerima u Srbiji, hvala im do neba. Ali nekako tamo u Rusiji, pogotovo tamo Vladi Kavkaz, on kada ode tamo i kada se vrati s Vladi Kavkaza, verujte, ja mogu da vam kažem onako kao bokserski laik, gledam u ringu njegovo kretanje, disanje...Moram da vam se pohvalim da ja brzo učim što god je u pitanju, da li je boks, da li je košarka, da li je fudbal. Ja se uklopim brzinom svetlosti u sve, kad je moranje. Tako da sam i ovo savladala, nisam trepnula, sve ja vidim i taj tempo disanja i kretanja i pokret ruku i držanja garda i pokret, nogu, sve sam naučila da bi sebi smanjivala stres. On stvarno dođe potpuno drugačije fizičke spreme, on ne hoda, on leti - istakla je Ceca i po prvi put otkrila koliko će Veljko boraviti u Rusiji, što će iznenaditi mnoge.

- Ne zna se, za sada godinu dana. To je dug period ali ići ćemo svi kod njega. Mi se svi u porodici međusobno podržavamo. Vrlo smo otvoreni, vrlo pričamo svi o svemu, svaka tema se baci na sto, polemiše se o problemima, nema ustezanja, nema dizanja ručni, prosto da bi se došlo do nekog rezultata moramo da budemo prvenstveno iskreni. Ali kod nas je baš ono ogoljeno sve 100%, sve se priča, svaka tema se iskreno i otvoreno priča, ne postoje tabu teme, ne postoje teme kojih se stidimo da bismo ih razmenjivali, razrađivali i mislim da je to jedini put da se ljudi razumeju, da budu jedni drugima potpora ako se priča istina. Da li su to porodični, prijateljski, emotivni, partnerski odnosi, moraš da budeš iskren i otvoren da bi to imalo neku težinu i neki cilj i uspeh u krajnjem slučaju.

- Veljko je meni samo rekao: "Mama ja imam te i te planove, konektovao sam se sa ljudima u koje imam apsolutno poverenje i mislim da oni mogu da nadograde moju karijeru". Ja sam rekla vidi srećan ti put. Ti si dovoljno zreo čovek, formirao si svoju porodicu i da možeš i sam da donosiš odluke, a mi svi ostali smo tu da ti budemo podršku. Tako je i za Anastasiju. I kada je njena karijera bila u pitanju, ona je rekla: "Mama ja želim da sada zasnujem porodicu, mislim da mi je vreme, u toj odluci se osećam apsolutno srećno". Ja sam rekla, ja te podržavam od srca. Ako je nešto suđeno i ta karijera, ona neće pobeći nigde od tebe. Ako nije suđeno, pa nije ti suđeno možda Bog ima neke druge planove za tebe. Ali isto tako se nosim tim stavovima i kada sam ja u pitanju. Ne treba ništa u životu siliti. Jer tu nema rezultata. Kada je nešto na silu, kada je nešto na nekim veštačkim mišićima, što bi se reklo na aparatima, ima vek trajanja koji baš i nije tako dug - zaključila je ona za Telegraf.

