Vesna Zmijanac važi za jednu od najvećih zvezda jugoslovenske muzike, a danas živi nekim drugačijim životom. Iako je toliko dugo na estradi, još uvek mogu da nas iznenade neke činjenice o njenom životu, a jedna od njih je da je jedan Vesnin kolega bio njena velika ljubav.

Na društvenim mrežama pojavila se fotografija koja otkriva tajnu ljubav Vesne Zmijanac, a iako retko govori o emotivnim partnerima, ona je svojevremeno otkrila da je bila ludo zaljubljena u Halida Muslimovića.

FOTO: Ata / Antoni Anhel

 

 

- Kada je Halid izdao album "Učini bar jedan pogrešan korak", shvatila sam da je to pesma namenjena meni, nakon čega sam donela odluku da potražim drugog muškarca i da se udam. Posle toga sam Halidu posvetila pesmu "Nevera moja bio si ti" - ispričala je tada.

Priča se da je emotivnoj sreći ovog para presudila pevačeva zaljubljenost u koleginicu Zlatu Petrović, zbog čega je Vesna rešila da ga ostavi i krene dalje.

Pročitajte još

"Moja sestra je zlotvor, zabila mi je nož u leđa"

"Moja sestra je zlotvor, zabila mi je nož u leđa"

09:32

DAMIANO SE ŽENI: Najpoželjniji Italijan zaprosio devojku

DAMIANO SE ŽENI: Najpoželjniji Italijan zaprosio devojku

09:13

MIRKA U TEŠKIM MUKAMA Pokazala šta je zateklo u stanu (FOTO)

MIRKA U TEŠKIM MUKAMA Pokazala šta je zateklo u stanu (FOTO)

07:56

"ŽIVEO MI JOŠ STO GODINA": Mima emotivan, poruka Brstini

"ŽIVEO MI JOŠ STO GODINA": Mima emotivan, poruka Brstini

07:56

Kasnije, Halid je oženio bosansku pevačicu Adelisu Hodžić, dok je Vesna bila u braku sa Dragoljubom Aranđelovićem Kemišom, sadašnjim suprugom Zorice Brunclik.

(Alo)

ŽIRINOVSKI PREDVIDEO SCENARIO ZA VENECUELU I UKRAJINU: NJegove reči odzvanjaju nakon otmice Madura
Planeta

ŽIRINOVSKI PREDVIDEO SCENARIO ZA VENECUELU I UKRAJINU: NJegove reči odzvanjaju nakon otmice Madura

ARSENAL, ZLATNI TOALET I BEG U IZRAEL: Šta je sve pronađeno u stanu "novčanika Zelenskog"
Planeta

ARSENAL, ZLATNI TOALET I BEG U IZRAEL: Šta je sve pronađeno u stanu "novčanika Zelenskog"

BONUS VIDEO:

#Vesna Zmijanac #pevačica Vesna Zmijanac #Halid Muslimović #pevač Halid Muslimović #pevačica #pevač #VIP
Komentari 0
СИН ПРЕДСЕДНИКА МАДУРА: Подићићемо заставе Уга Чавеса, историја ће показати ко су били издајници

SIN PREDSEDNIKA MADURA: Podićićemo zastave Uga Čavesa, istorija će pokazati ko su bili izdajnici