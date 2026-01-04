Vesna Zmijanac važi za jednu od najvećih zvezda jugoslovenske muzike, a danas živi nekim drugačijim životom. Iako je toliko dugo na estradi, još uvek mogu da nas iznenade neke činjenice o njenom životu, a jedna od njih je da je jedan Vesnin kolega bio njena velika ljubav.

Na društvenim mrežama pojavila se fotografija koja otkriva tajnu ljubav Vesne Zmijanac, a iako retko govori o emotivnim partnerima, ona je svojevremeno otkrila da je bila ludo zaljubljena u Halida Muslimovića. FOTO: Ata / Antoni Anhel

- Kada je Halid izdao album "Učini bar jedan pogrešan korak", shvatila sam da je to pesma namenjena meni, nakon čega sam donela odluku da potražim drugog muškarca i da se udam. Posle toga sam Halidu posvetila pesmu "Nevera moja bio si ti" - ispričala je tada.

Priča se da je emotivnoj sreći ovog para presudila pevačeva zaljubljenost u koleginicu Zlatu Petrović, zbog čega je Vesna rešila da ga ostavi i krene dalje.

Kasnije, Halid je oženio bosansku pevačicu Adelisu Hodžić, dok je Vesna bila u braku sa Dragoljubom Aranđelovićem Kemišom, sadašnjim suprugom Zorice Brunclik.

