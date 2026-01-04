Naime, nakon informacije da je Brstina završio u bolnici nakon bolova na koje se požalio, Mima je poslao reči podrške kolegi uz zajedničku fotografiju na kojoj zajedno poziraju.

Foto: ATA images/A. Ahel

 

 

- Srećan rođendan mom dragom kolegi, prijatelju, kumu i bratu Branimiru Brstini. Još sto godina živeo i sa mnom narod zabavljao - napisao je Mima Karadžić u svojoj objavi.

 

 

Hitno primljen u Urgentni

Podsetimo, poznati srpski glumac Branimir Brstina hitno je primljen u Urgentni centar, nakon čega mu je ustanovljeno da je imao infarkt. NJemu je odmah ukazana medicinska pomoć.

Foto: ATA images

 

 

Glumac se nakon hitne operacije oseća dobro, otkrio je izvor blizak umetniku, a kada smo pokušali da stupimo u kontakt sa porodicom, oni su prekidali vezu na broj telefona poznat redakciji.

Glumac je inače, sada stabilno i nije životno ugružen, a ugrađen mu je i stent te je sada na posmatranju i u fazi oporavka.

(Blic)

