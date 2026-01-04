Glumica Mirka Vasiljević pokazala je kako izgleda njen haos u stanu, ali i kako se nagrađuje nakon napornog dana.

Na društvenim mrežama snimila je gomilu stvari razbacanih po podu, otkrivajući da je dan provela u sređivanju doma, a zatim je pokazala i večeru koju je sama pripremila. Foto: Instagram printskrin/vasiljevic_mirka

Nakon celodnevnog rada i umora, Mirka je rešila da sebi ugodi, te je skuvala kafu, pustila omiljeni film i opustila se u svom domu. Foto: Instagram printskrin/vasiljevic_mirka

NJena objava izazvala je brojne reakcije, jer je pokazala da i poznati imaju haotične dane, ali da takođe sreću i mir pronalaze u jednostavnim sitnicama, kao i obični ljudi.

BONUS VIDEO: