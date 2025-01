Iako ga je roditeljstvo promenilo, pevačica priznaje da je njen sin i dalje nezgodan kada dobije napad histerije i u tim trenucima baca predmete po kući, te u tome vidi sličnost sa njegovim ocem, Zoranom Šijanom.

Goca kaže da se ranije plašila da njen naslednik ne završi kao njegov pokojni otac Zoran, jer je vrlo temperamentan.

- Moj Mirko je suvo zlato, majkin ceo svet, ali kad poludi i kad je nervozan sklanjam mu se s puta! On ume da baca stvari kad je nervozan, bežim iz kuće i sklanjam se da ne izvučem deblji kraj - rekla je Goca kroz smeh, pa je potom nastavila: Foto: ATA images

- On ni sad ne priznaje ništa kada skrivi i ako mu na nešto skrenem pažnju. Kaže mi: "Jesi li sigurna da sam to ja?", a ja dodam: "Dobro, nisi ti, moja baba pokojna je". Plašim se čak i kad vozi motore, kao i svaka majka, ali šta ću, on je jednostavno takav. NJega privlače takve stvari. Oduvek je voleo brzu vožnju, sve što mu diže adrenalin. NJega je otac Zoran još dok je mali bio učio da vozi skuter. On je za sva ta ludila rođen, ne mogu tu prirodu da obuzdam. On je neustrašiv, ima petlju za sve. On bi proleteo kroz vatru ako treba. Bez straha uhvati golom rukom zmijum i to otrovnicu. Takav mu je i otac bio - neustrašiv - otkrila je Goca, pa priznala detalje o svom pokojnom suprugu:

- Sećam se Zorana kad je vozio motor po onim planinama u Crnoj Gori. To je strmina, a on ide motorom, spušta se bez straha. Mirko je povukao taj gen da voli izazove i tu ne mogu ništa. Plašim se da ne završi kao njegov otac - rekla je pevačica za domaće medije.

