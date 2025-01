Dražen Praja Dalipagić ima čudesnu karijeru koja će se prepričavati godinama. Jutros nas je sve zatekla vest od odlasku Praje sa životne scene... Mnogo je priča o Dalipagiću, a jedna je gotovo neverovatna.

Praja je bio noćna mora za Majkla DŽordana! Da, dobro ste pročitali.

Legenda Partizana je prema nekim statistikama jedini košarkaš na planeti koji ima pozitivnan skor sa Letećim u najmanje pet odigranih mečeva. Radi se o Letećem Praji - Draženu Dalipagiću. Foto: N. Paraušić

Svojevremeno najbolje krilo Evrope, a i sveta, ako ne računamo NBA, prvi susret sa Majklom obeležio je tako što mu je sasuo 41 poen i to na terenu univerziteta Severna Karolina. Reprezentacija Jugoslavije je 1981. bila na turneji po SAD, a odigrala je i jedan meč protiv Tar Hilsa čuvenog trenera Dina Smita.

Plavi su, istina, poraženi sa 77:70, a na meču je blistao Praja i bio potpuno nezustavljiv. S druge strane, DŽordan je ubacio 23 poena. Ali, da budemo realni i pravični - Dalipagić je već bio svetska zvezda u naponu snage, a Em-DŽej tek tinejdžer sa nešto više od 18 leta. Ali nema sumnje da je dobro zapamtio brku iz zemlje za koju verovatno nije znao gde se nalazi na karti sveta. Foto: ATA images/Antonio Ahel, Profimedia, Shutterstock

Godinu dana kasnije stiže koledž reprezentacija SAD u Evropu, i to, na DŽordanovu nesreću, opet Praja na parketu. Selekcija zvezda Evrope dva puta je u Ženevi bila bolja od Amerikanaca u sklopu proslave pola veka od osnivanja FIBA. Predvođeni Dalipagićem, a kim drugim, Evropljani su nadigrali goste sa 111:92 i 103:88. Praja je oba puta bio efikasniji od Majkla, 24 prema 20 i 21 prema 19 poena. Isti tim Amerikanaca odigrao je i tri prijateljske utamice protiv Jugoslavije u Beogradu, Novom Sadu i Zadru.

- Da vam kažem nešto, mi tada nismo imali pojma ko je DŽordan, ko su Vorti, Perkins... Igrali smo ravnopravno s njima, dobijali smo ih, oni su bili brži, a mi iskusniji i u naponu snage. Tako da nije baš sve realno. Oni su tek kasnije postali veličine. Mislim da su ljudi shvatli ko je DŽordan i šta može da postane tek u finalu Olimpijskih igara u Los Anđelesu 1984. A postao je vanzemaljac - pričao je za Kurir legendarni košarkaš. Foto: ATA images/Antonio Ahel

Na konstataciju da je upravo Dalipagić bio vanzemaljac za većinu ljubitelja košarke u tadašnjoj Jugoslaviji, kratko je odgovorio:

- Ma oni su bili vanzemaljci po novcu, a mi ovde smo bili sirotinja za njih. Mene, zapravo, to više uopšte ne interesuje. To je za mene prošlost. Pošto su se pojavili ovi novi pametni telefoni, često mi ljudi šalju neke snimke gde sam davao po 70 poena, ne mogu to da gledam više.

Dalipagić je svojevremeno bio prvi evropski košarkaš na udaru NBA skauta i još 1976. godine je dobio ponudu da se oproba na kampu Boston Seltiksa. A tamo je bio najbolji i sigurno bi potpisao ugovor da nije bilo tadašnjih propisa za sportiste koji do 27. godine nisu mogli da idu u inostranstvo. U međuvremenu je postao i otac, pa je sve to prevagnulo da ostane u Evropi.

