Samo nekoliko nedelja posle osvajanja teće uzastopne NBA titule sa Čikago Bulsima 1993. godine, najbolji košarkaš svih vremena Majkl DŽordan je doživeo porodičnu tragediju koja mu je u potpunosti promenila život.

NJegov otac DŽejms ubijen je tokom pljačke. Za ubistvo su odgovarali izvesni Danijel Grin i Lari Demeri, koji su tada bili tinejdžeri i prijatelji iz škole. Obojica su osuđena na doživotnu kaznu zatvora.

Tri decenije kasnije slučaj bi mogao da dobije šokantan preokret. Foto: Profimedia

Gregori Viks, sudija koji je vodio slučaj, zatražio je oslobađanje Danijela Grina, jer smatra da je nepravedno okrivljen za ubistvo.

On je istako da forenzički analitičar nije otkrio ključne dokaze - nije želeo da otkrije da li su testovi krvi u automobilu navodno bili negativni i neubedljivi. Foto: Profimedia

NJegov slučaj našao se među 200 slučajeva za koje su nadležni organi u Severnoj Karlolini utvrdili da su tehničari napravili ozbiljne propuste, poput preskakanja i loše analize testova.

I sam Grin uporno je tvrdio da je nevin.

- Nemam ništa sa smrću tog čoveka i tačka. Nisam povezan sa ubistvom. Došao sam kad je već bio mrtav. Evo kako ja gledam na to.... Oduzeo sam njegovoj porodici pravo da ga dostojno sahrani zbog onoga što sam uradio - rekao je Grin u intervjuu za AP koji je dao jednom prilikom u zatvoru u Severnoj Karolini.

Ubistvo DŽordanovog oca dogodilo se 22. jula 1993. godine. DŽejms se vraćao kući u Šarlot, zaustavio se pored autoputa kako bi se odmorio. Ubijen je dok je spavao, tako što je upucan u grudi. Osuđenici su mu ukrali sat koji je Majkl dobio za titulu prvaka i prsten sa "All star" utakmice iz 1986. godine.

Foto: Profimedia

NJegovo telo bacili su u obližnju močvaru, a automobil su ostavili stotinak kilometara dalje.

Grin je konstantno tvrdio da je "samo" pomogao prijatelju da se reši leša i da nije bio prisutan kada se ubistvo dogodilo.

Telo nesrećnog čoveka pronađeno je 11 dana kasnije. Osumnjičeni su odmah uhapšeni i brzo osuđeni na doživotnu robiju. Da je Grin osuđen samo za zločin koji priznaje, dobio bi maksimalno 10 godina. Foto: Profimedia

Pre nekoliko godina Grin je u razgovoru za "Chicago tribune" ispričao svoju verziju događaja. On je tada istakao da su Demeri i on te večeri bili u društvu i da je Demeri otišao oko 1 i 30, a da je on ostao sa prijateljima. Kad se vratio, Demeri je bio van sebe, preklinjao ga je za pomoć. Grin je morao da bira... Da li će okrenuti leđa prijatelju koji mu je bio kao rođeni brat ili će mu pomoći da prikrije ubistvo. Želeo je da dokaže svoju muškost i sve je shvatio kao avanturu. Decenijama se gorko kaje zbog toga.

Advokatica Kristin Mma, koja radi za neprofitnu organizaciju Centra za stvarnu nevinost Severne Karoline, otkrila je da istraga nije bila detaljna, da nisu uzeti u obzir balistički dokazi koji bacaju sumnju na Grinovu umešanost u ubistvu. Takođe, na suđenju nisu bili svedoci koji bi potvrdili prisustvo Grina na zabavi u vreme ubistva. Rekla je da je ceo slučaj baziran na svedočenju Demerija, koji je menjao priču kako bi izbegao smrtnu kaznu.

Tragičan gubitak oca potpuno je slomio Majkla DŽordana. Šokirao je javnost kada je saopštio da se povlači iz košarke. Napravio je dvogodišnju pauzu, počeo je da se bavi bejzbolom, koji je bio omiljeni sport njegovog oca.

Na sreću, rešio je da se vrati i doneo je Bulsima još tri šampionska prstena.

Čudesnom igrom sudbine, baš na "Dan očeva" 1996. godine Majkl je osvojio prvu šampionsku titulu od smrti oca i emocije su ga potpuno savladale u tom momentu.

(Kurir)

BONUS VIDEO: