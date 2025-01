NJihov razvod je 1990. godine bio je svetska senzacija. Detalji razvoda, uključujući Ivanine optužbe za neverstvo i fizičko zlostavljanje, punili su naslovne strane tabloida mesecima.

Posle mnogo godina, njih dvoje su uspeli da izgrade prijateljski odnos, a Ivana je uvek bila posvećena majka njihovoj deci – Donaldu Junioru, Ivanki i Eriku.

Mnogi se danas ne sećaju da je i Ivana bila "imigrant" u Americi, baš kao i današnja prva dama Melanija Tramp.

Rođena kao Ivana Marija Zelničkova 1949. godine u Zlinu, malom gradu u tadašnjoj Čehoslovačkoj, Ivana je odmalena pokazivala strast za uspehom. Sa četiri godine počela je da skija, to će joj kasnije postati i karijera koja joj je omogućila da putuje i zaviri u svet van granica svoje domovine. Foto: Profimedia

U mladosti, Ivana je uspela da spoji sportski duh, poslovnu oštrinu i glamur, što će je kasnije učiniti prepoznatljivom širom sveta. Ivana je sedamdesetih godina emigrirala u Kanadu zahvaljujući "hladnoratovskom braku" sa austrijskim instruktorom skijanja Alfredom Vinklmajrom.

- Brak nikad nije bio konzumiran - govorila je Ivana. Kad je stigla u Ameriku, ubrzo je počela da radi kao manekenka. Tokom jednog skupa u NJujorku upoznala je Donalda Trampa. NJihova hemija bila je trenutna – udala se za njega 1977. godine i postala ključna figura u izgradnji imena i poslovnog carstva Tramp. Foto: Profimedia

NJihov brak, koji je trajao do 1992. godine, bio je sinonim za luksuz i uspeh. Ivana nije bila samo supruga bogatog biznismena, već i aktivni učesnik u njegovim projektima. Kao potpredsednica za dizajn enterijera, bila je zadužena za luksuzne detalje koji su postali zaštitni znak Trampovih nekretnina, uključujući čuvenu kulu Tramp na Menhetnu.

Dugo je Ivana zatvarala oči pred Trampovim neverstvima, ali je jedan događaj u mondenskom skijalištu Aspen prevršio "meru". Donaldova ljubavnica Marla joj je prišla i rekla: "Ja sam Marla i volim tvog muža. A ti?" Ivana je pobesnela.

- Rekla sam: 'Gubi se. Volim svog muža.' Bilo je to nedamski, ali bila sam u šoku - napisala je Ivana u svojoj knjizi. Donald se branio kako je sve to bilo puko preterivanje, ali je to bila "kapisla" za razvod.

Proces je trajao dugo, Ivana je izašla još jača iz njega. Optužbe za silovanje je relativizovala, kazavši da se ona "samo tako izrazila".

Nakon razvoda, Ivana je izgradila sopstveni identitet i poslovno carstvo. Pokrenula je modnu liniju, kozmetički brend i napisala nekoliko knjiga, uključujući i autobiografiju.

Poznata po čuvenoj izjavi iz filma "Klub prvih žena": "Dame, morate biti jake i nezavisne, i zapamtite, nemojte se ljutiti, uzmite sve," Ivana je inspirisala žene širom sveta da nikada ne odustaju.

