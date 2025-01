Dragana Katić se nedavno sa osmehom na licu prisetila svoje prve emisije "Zvezdano nebo" i otkrila nepoznate detalje iz svoje dugogodišnje karijere.

- U prvoj emisiji sam imala zadovoljstvo i čast da radim sa Tozovcem i Čobijem, tu je bio i orkestar Bokija Miloševića. Krenuli smo iz Narodnog univerziteta Braće Stamenković, tako se tada zvala ta zgrada, zapravo tu su bili prvi koraci Grand produkcije. Počeli smo da se emitujemo na Pinku i tu smo dugo ostali, a posle toga, sve što se desilo u Grand produkciji ulazi u istoriju - izjavila je Dragana i priznala da dolazak u „Grand“ smatra jednom od najboljih odluka u životu. Foto: ATA images

- Sad kad se pre dve godine približvao jubilej (25 godina Granda) i kada smo pričali o tome da ćemo ga obeležiti, negde je bilo onako "vau". Te godine kada se otvorila Grand produkcija ja sam dobila decu, to je bio maj, a već u decembru je krenula prva emisija. Tako da mi je sve brzo proteklo, ipak je to četvrt veka, to je zaista mnogo. Mi smo postali kao porodica za sve ovo vreme jer smo mnogo toga prošli zajedno - dodala je voditeljka.

Dolazak voditeljke u Grand izazvalo je mnoštvo komentara, a o tome se i dan danas priča. Šuškalo se da je Popović razmišljao da li uopšte da je zaposli zbog navodno viška kilograma nakon porođaja, ali je sve bio nesporazum.

Foto: ATA images

- Saša Popović je tada samo bio pogrešno informisan, međutim kad smo se sreli to je sve potpuno drugačije izgledalo. Na tom sastanku sam bila malo začuđena hrabrošću da se uopšte krene u sve to jer u to vreme Jugoton i PGP su carovali prostorima bivše Jugoslavije. Ući privatno i praviti produkciju, krenuti u sve to je bilo smelo i hrabro, ali Brena i Saša su imali nos da to treba tako da se uradi - rekla je Dragana za Grand.

Voditeljka je progovorila i o RTS na kome je radila. Foto: ATA images

- Moram da priznam, kada sam saopštila da bih otišla sa RTS-a naišla sam na neodobravanje svoje kuće, majke i ljudi okolo. Svi su se pitali zašto se pomeram iz nečega što je sigurno, što je utočište. Ipak, ja sam osetila da treba, krenulo je novo poglavlje mog života, dobila sam decu, pa eto možda je dobro da se sve u toj godini desi, tako sam razmišljala. I tako je bilo, zahvaljujem samoj sebi što sam bila uporna i što sam imala dobru intuiciju - govorila je Dragana.

