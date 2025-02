Ona je objasnila da je ni Zorica, ni Miroljub posle razvoda nisu ni pozvali da je pitaju kako je, te se na sva usta spekuliše o njihovom odnosu.

Miroljub se sada oglasio za Blic, pa je planuo na pitanje o razvodu sina pevačice, dok ga u isto vreme, nije zanimalo šta je bivša snaja pisala po društvenim mrežama.

- Ne bih da komentarišem, to nisu lepe stvari baš... O razvodu ne bih da pričam, to me trenutno stvarno ne zanima - kratko je poručio harmonikaš, kome očigledno nije bilo previše do toga da priča o detaljima.

Podsetimo, Vanja je ranije govorila samo najlepše o folkerki i njenom suprugu, harmonikašu Miroljubu Aranđeloviću Kemišu, da bi potom promenila ploču, pa je napisala šta iskreno misli o tom odnosu.

- Ja sam svog muža volela i ne bih želela da iko pomisli da sam u tom braku bila iz nekog interesa. Nisam imala priliku da čujem kako su Zorica i Miroljub reagovali na vest o razvodu. Nikada me nisu pozvali ni da pitaju kako sam, da li mi treba nešto - objasnila je ona.

