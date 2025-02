Saša Popović godinama je u braku sa pevačicom Suzanom Jovanović, a malo ko zna da je bio zaljubljen u njenu koleginicu Biljanu Jevtić koja je preko tri deceniji u braku sa pevačem Acom Ilićem sa kojim ima sina.

- Jeste, on je mene video na nekom takmičenju i kasnije u Kragujevcu on je zapamtio te bele čizmice što sam nosila i prišao mojoj prijateljici Radi i pitao "ko je ova devojka?". Ona mu je rekla "ma beži, šta se raspituješ". "Ne", kaže on, "ja sam stara čekalica". Posle smo se upoznali - rekla je Biljana ranije za "Telegraf", a na konstataciju da nije pala na njegov šarm, odgovorila je:

- Pa neka to ostane tajna, sada će on ovo da pročita pa da kaže "a, ovo mi nisi rekla". Foto: M.M./ATAImages

Pevačica priznaje da stalno obećava da će ostaviti cigarete, te dodaje da se trudi da se zdravo hrani.

- Jedino što stalno pričam jeste da ću da ostavim cigarete, a nikada nisam na nekoj drastičnoj dieti jer to ne mogu da sprovedem u delo, jer ne mogu da gladujem. Jedem kada sam gladna, ali malo korigujem ishranu. Zato cigarete, to mi je porok - kaže pevačica.

BONUS VIDEO: