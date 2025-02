Zbog učešća u rijaliti programu koji im je tada doneo veliku popularnost, Saša Popović doneo je tada odluku da Milena Ćeranić njegovu tadašnju partnerku i njega istera iz muzičke kuće, a folker Nemanja Stevanović se sada prisetio nemilog događaja.

- Prošli smo pakao i bilo smo odbačeni kao kučići na ulici, ali sreća tu je bila porodica i radio sam preko toga i imao sam nekog novca i izdržao sam.

Ne znam da je Žika rekao “izvini“, kao što Milena kaže, ali ako je rekao to u redu. Saša Popović me je nakon godina pozvao u kancelariju i izvinio se, ali sam mislio da je to skrivena kamera i da me neko zeza, ali on je bio iskren i ja sam se vratio u “Grand“ pod nekim svojim uslovima jer sam pokazao da mogu i sam. Pogreše ljudi, bilo je jako teško tada - kaže Nemanja za televiziju "E". Foto: ATA images

Nemanja ističe da nema vremena da se bavi tuđim karijerama, već gleda samo svoju.

- Mislim da je najbitnije da si zadovoljan sobom, pa otvoren i za prijateljstva i ljubav. Jako sam srećan čovek i beskarajno sam zahvalan Bogu na prvom mestu što sam rođen pod takvom zvezdom i radim posao koji volim.

Imam predivnu porodicu i svi smo zdravi, a imam dovoljno novca za sve što nam treba i šta bih još više poželeo. Sve sam posložio i radio sam na tome.

Nemanja Stevanović se, kako je poznato, proslavio učešćem u muzičkom takmičenju “Zvezde Granda“, a sada ističe da se kroz godine njegovog pojavljivanja na estradi se sve menjalo, a ponajviše ljudi i društvo.

- Danas me ništa ne iznenađuje jer je sve grđe i grđe. To sve vidiš u saobraćaju, ali i u ponašanju ljudi na ulici. Svi su nezadovoljni i iz toga se svašta rađa.

Iznenadiš se kad vidiš nekog kulturnog. Moja ćerka kada se javi nekome u liftu, pita kasirku “kako ste“, ljudi je gledaju čudno. To je do nas, samo je pitanje koliko ko želi da se bavi decom i šta je kome prioritet u životu. Stanje na ovom prostoru je nekultura svega i to je glavna reč i to nam svima fali - rekao je on.

Saši Popoviću uputio reči podrške

Nemanja je prokomentarisao i Lepu Brenu i Sašu Popovića, pa je otkrio da mu je uputio reči podrške, s obzirom na to čelnik "Granda" ima zdravstvenih problema.

Foto: ATA images/A. Ahel

- Brenu ne znam, upoznali smo se, bio sam na njenom rođendanu, ali površno je sve bilo. Kakva je privatno ne znam, a Saša je veliki profesionalac osim tih ispada tada, on je uvek bio profesionalan i korektan. Znam da prolazi kroz težak period, nismo se čuli, ali smo mu snimili video podrške i poželeli da kao što se izborio za sve treba da se izbori i za svoje zdravlje - rekao je pevač.

