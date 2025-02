Branislav Brana Jovanović, sin Mire Banjac, sahranjen je danas na Uspenskom groblju u Novom Sadu.

Porodica i prijatelji okupili su se da Branu isprate na večni počinak.

Scenarista Žarko Jokanović, suprug Milice Milše, održao je kratak govor u čast Brane Jovanovića. Foto: N Fifić

- Ispraćamo čoveka koji je bio bez ijedne mrlje, čist i dostojanstven. On je na jedan najlepši način brinuo o sebi i svojoj majci. Opraštamo se, dragi Brano, od tebe, ali to je samo privremeno. Opraštamo se od jednom divnog Sremca kog ćemo zauvek pamtiti po tom šeretskom osmehu koji će nam se osmehivati sa nebeskih visina. Nešto najdivnije je bilo njegova ljubav prema majci i život koji joj je poklonio. NJena ljubav prema sinu je bila veća od svega, od njene grandiozne karijere i od kosmosa. On je bio njen život. U mladosti je bio nestašan, nemiran, vedrog duha i takav je ostao do kraja. Državni šampion u dizanju tegova, sada će naći neke nove teretane. Bio je sjajan u svojoj profesiji, kamerman, umetnik. Svi su ga poštovali i cenili. Bio je majstor koji je od drveta pravio nameštaj koji je umetničko delo. Voleo je društvo, kafanu i muziku. Želim ti, Brano, da sada pronađeš nove drugove i da sretneš one koji su otišli pre tebe. Da nađeš neke nove salaše. Ne možeš otići jer si sa nama zauvek. Zaljubljenik u prirodu i čovek koji je živeo život punim plućima i koji je imao sreću da mu Mira Banjac bude majka. Ako ikakva uteha može da bude, neka bude što ste imali takvog sina, kao i sreća što ste bili majka heroj, majka junak i majka borac i što je on znao da je imao najbolju majku na svetu - rekao je između ostalog, nakon čega je krenula povorka tokom koje je neutešna glumica kroz suze govorila: "Joj, Brano moj".

Dok je trajalo opelo, vidno neutešnu glumicu su pridržavali da ne padne, a prijatelji su komentarisali: "Ne znamo kako će ona posle njega!" Foto: ATA images/A. Ahel

Među onima koji su došli na poslednji ispraćaj je glumica Milica Milša sa suprugom scenaristom Žarkom Jokanovićem, kao i glumica Danica Ristovski.

Sin naše proslavljene glumice preminuo je u četvrtak, 6. februara, u 74. godini usled komplikacija s upalom pluća.

NJih dvoje su živeli zajedno u Novom Sadu. NJega je rodila 1951. godine, i to godinu dana nakon sticanja diplome. Brak sa njegovim ocem Andrejem nije potrajao, ali to ih nije omelo da budu dobri i posvećeni roditelji. Foto: Jutjub printskrin/RTS

- Često u životu očekujemo jedno, a dogodi se nešto drugo. Andrej Jovanović, inženjer po struci, bio je moja velika ljubav. Udala sam se za njega kad sam imala 24 godine. Oboje smo s radošću čekali Branino rođenje i to je ubrzo bilo jedino što nas je spajalo - govorila je ranije za domaće medije Mira Banjac.

Inače, Brana Jovanović je u mladosti bio državni prvak u dizanju tegova, dok je radni vek proveo kao snimatelj na televiziji. Bio je u penziji i bavio se lovom i izradom nameštaja. Foto: Jutjub printskrin/RTS

- U životu postoji ravnoteža, ali, nažalost, tu ravnotežu dobijete kasnije. Valja se rasporediti: koliko dajete profesiji, a koliko životu. Ostala sam uskraćena za unuče, ali to je takva sudbina. Zaista bih dala celu svoju karijeru za to jedno dete, ali nije se dalo - iskreno je rekla pre nekoliko godina Mira Banjac za Hello.

(Kurir)

BONUS VIDEO: