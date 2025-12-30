Nataša Bekvalac godinu za nama ispraća sa širokim osmehom na licu jer je za nju bila i više nego uspešna - kako privatno tako i poslovno. NJena starija mezimica Hana upisala je fakultet u Madridu, dok je ona nešto posle 45. rođendana objavila album nakon dugih devet godina diskografske pauze.

Sve pesme sa albuma "Mama" postale su hitovi već na prvo slušanje, a novosadska Barbika vredno nastupa i tokom predstojećih novogodišnjih i božićnih praznika gde ujedno i reklamira nove numere. Međutim, ono što je takođe na neki način obeležilo njenu 2025. godinu je i razvod njenog bivšeg supruga Danila Ikodinovića od Maje Ognjenović.

Iako su važili za izuzetno skladan sportski par, njih dvoje su poželeli da nakon devet godina bračne zajednice na istu stave tačku zbog nepomirljivih razlika, o čemu je samo vaterpolista jednom govorio u proteklih nekoliko meseci. Foto: N. Paraušić

- Izvini što se smejem, jesam da, posle dugo vremena smo se Maja i ja razišli. U miru smo se razišli, jednostavno nije išlo. Dok je bilo lepo, bilo je lepo, išlo je trajalo je, bilo je sve kako treba, kad je krenulo da ne bude lepo, mi smo se potrudili, trudili, trudili da to ispravimo, nismo uspeli da ispravimo.

Kao ljudi smo se razišli, za razliku od nekih prethodnih puta. Prijateljski smo se razišli, nema nikakve zle krvi, nema lošeg ukusa u ustima. Doneli smo zrelu odluku da svako nastavi svojim putem jer je život pred nama i imamo još dosta toga da damo životu i život nama da da, tako da nema potrebe da to bude, a da nam nije lepo - rekao je tada Dača.

Pevačica, nasuprot njemu neretko govori o bivšim ljubavima i brakovima, a o vaterpolisti sa kojim ima ćerku Hanu uvek govori u superlativu jer su, kako tvrdi, nakon teškog razvoda ipak ostali u prijateljskim odnosima. Ili su makar do skoro bili, ako je sudeći po njegovim poslednjim potezima. Foto: ATA images/A. Ahel

Nataša Bekvalac o Dačinoj nesreći više ne sme da govori

Naime, nedavno je kako to inače biva, Nataša Bekvalac dobila pitanje o njihovom razvodu kao i o Danilovoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila neposredno pre kraha braka. To joj je on i zamerio, a o svemu iskreno govorila je Nata u emisiji "Sve u 16" kod Roberta Čobana:

- Znaš da u principu pričam o svom životu u medijima, ali sam od Danila nedavno dobila kritiku. Gostovala sam u jednoj emisiji gde sam naravno govorila iskreno i otvoreno o svemu, ali se on zbog toga jako naljutio i baš je iskoristio reči na koje nisam navikla. Naljutio se na mene, ali je Hani rekao da mi prenese sve to. Ja sam od muškaraca naviknuta na jednu vrstu nezrelosti u svakom smislu te reči, da se ne razmišlja o detetu i kako će ona to podneti, to sve znam.

Mislim da ima prava na to da traži od mene da ne govorim o tome u buduće, ali da je to jedna od najtužnijih i najtragičnijih stvari koja mi se dogodila našoj porodici, jeste. To je tuga koju nijedno vreme neće izbrisati, naravno da će se uhvatiti krasta, ali ko god mi priđe blizu toga, jako sam osetljiva na to jer je to bilo pitanje opstanka života čoveka kog sam volela - kao i uvek iskreno je rekla Nataša Bekvalac.

Nataša Bekvalac i Danilo Ikodinović u braku su bili nešto više od pet godina, Hana je stigla 2007. godine kao kruna velike ljubavi za koju su svi mislili da je ona koja će trajati do kraja života. No, da život piše romane uverili su se i njih dvoje veoma mladi, ali i posle razvoda imali su zajednički cilj - da ćerku izvedu na pravi put u čemu su i uspeli. Sve drugo je zanemarljivo.

