- Pa dobro podsetili smo na ono vreme, simpatična je priča, čovek se javio i volim da se družim sa njim. Već su napisali Lepa ima dečka. Šta ima da se zabavljam, samo neko platonsko vraćanje emocija. Bilo je fino, čovek me nije zaboravio, javio se, hteo da se vidi sa mnom, da se druži... Izjavio da se zaljubio u mene ponovo, to je osećajno - otkriva pevačica.

Na pitanje da li je dotični gospodin džentlmen i kako se prema njoj ophodi ona je rekla:

- Jeste dobar čovek... DŽentlmen, šta ima da bude džentlmen, da mi kupuje. Ali jeste, ima neke vrednosti... On je dobar čovek - rekla je i dodala: Foto: ATA images/A. Ahel

- On je tu, vratio se u Srbiju, 2008. godine je izgubio suprugu i on se tek pre godinu dana javio. Možemo da se gledamo, družimo i podsećamo, da popijemo čaj. Mislim lepo je da sa nekim porazgovaraš preko telefona. Šta možete da očekujete od nas u tim godinama. Niko se nikad nije pohvalio da si mu najveća ljubav, ja kad sam imala 26 on 30, on mi je rekao da me nije zaboravio - otkriva Lukićeva.

Novinari su pitali pevačicu da li je nekada tokom svih ovih godina pomislila na njega.

- Ma nee... ja nisam znala 50 godina ni gde je ni šta je. Ja sam išla za karijerom, on je imao život, brak, suprugu.

A na pitanje da li joj je on priznao to da mu je nekada padala na um kaže: - Dvoumio se kaže da li da mi se javi ili ne bojao se šta ću da kažem, ali eto skupio je snage pa mi se javio, nije leđima zatvorio vrata - priznala je folk legenda.

