Spisateljica Vedrana Rudan poznata je po britkom jeziku, a njene reči uvek pogađaju pravo u centar. Ona je nedavno otkrila da ima rak, pa sa svojim čitaocima deli svoj svakodnevne bitke, a neretko se osvrće i na druge teme koje se tiču svih. Sada se na svom blogu rudan.info ponovo oglasila, a mi vam dalje u tekstu prenosimo njenu ispovest u celosti:

"Uvek me od početka iznenadi kakvi smo mi Hrvati. Ono oko čega smo strastveni. Što nas uzbuđuje. Od njega se peni na usta. Dakle, mi se delimo na "njih" i "nas".

Kako da ne vidimo da nas nema?

Tompson je svojom istinski dirljivom pesmom „Ako ne zaj šta bilo“ digao Hrvatsku na noge, ma kakva ona bila. Da li treba da dobije statuu jer je hit godine? Da... Hiljade viču. NE, kažu drugi. Pa ljudi pročitajte tekst pesme koja je himna naših rukometaša. Foto: YT printskrin/CROREC Live

Čuješ li kako ovo zvuči? Himna "naših" rukometaša. Gde žive ovi "naši", gde plaćaju porez? Znate li vi "naši" čija je Lika, čiji Dubrovnik, Zadar, Šibenik...

Ako ne znaš šta je bilo

Kažu da sam lud, da je novo vreme

i da su dani pesama za tebe prošli

i tako mi se čini posle čaše vina

A da ih pitam da li je to i vaša domovina

rođen si sine u vreme slobode

odrasti da je braniš kad tvoja stara ode

Ako ne znaš šta je bilo, neka ti Lika kaže

pitaj svaki kamen našega grada Dubrovnika

pitaj Zadar i Kotare, zidine šibenske

ako ne znaš dragi moj, pitaj junaka

Pitajte Dunav šta je bilo oko Vukovara

a Velebit, hladni kamen, neka ti odgovara

Da li je Gospa Hercegovačka plakala?

pitaj da dragi moj na putu za Mostar

Ako ne znaš šta se dogodilo

Da li je moguće da ste zaspali na straži?

zakletva barjaku više ne važi

da li je moguće da imate povez na očima?

I ne čuješ tuđe korake u noći

rođen si sine u vreme slobode

odrasti da je braniš kad tvoja stara ode

Zna li otac koji sina, sedeći uz čašu vina, podseća na sve tuđe i danas ko zna čiji sin ga ne čuje. Sin ga ne razume. Sin živi daleko. Raste zarobljen u tuđoj „slobodi“ i nema vremena da razmišlja o „barjaku“ i da li je Gospa Hercegovačka plakala suzu. Sin u Irskoj, Danskoj, Švedskoj, Norveškoj, Austriji je zatvorenik da plaća kiriju, kredite i školuje svoju decu. Foto: ATA images/M. Stanisavljević

A tata? Tata koji je ovde ostao slep poziva na nove borbe i odbranu. Šta od koga? Ne vidi u saboru razbojnike sa revolverašima, ne vidi naše političare, gangstere koji su j****i živi za Gospu i za zastavu, za Split i za Dubrovnik. Ne vidi obale koje mu trgaju tanku kožu, ne shvata da su naši „heroji“ u odelima, vozeći ljute džipove kojima ubijaju one koji nisu uspeli da pobegnu odavde, davno počinili masakr u kraju koji je nekada bio zavičaj oca koji plače uz čašu vina jer se rimuje sa zavičajem.

Treba li toliko žuči preliti benignu pesmu i poražavajuće jezive tekstove? Zašto? Tata iz pesme nije jedini slepac u onome što neki nazivaju domovinom. Ima nas tri miliona. Zato se fokusiramo na tekst. Zato što želimo da verujemo da nas ima, da smo ljudi, da postojimo. Foto: ATA images/Z. Mandić

Pa, jasno je, Tompson nije toliko glup. Čovek peva za novac i to je legitimno i to ima smisla i treba mu dati sve moguće trofeje i statuete. Ali mi... Zašto smo strastveni oko cele priče? To je zato što je lakše završiti u suzama i vinu nego da se setiš koliko si u nepovoljnijem položaju, koliko brzo ćeš biti pogubljen, izbačen na ulicu, kako te more gladuje. Čiji Dubrovnik, čiji Zadar, čiji Split...

Čiji smo mi? Pitajte Zagrebačku banku, Privrednu banku, Erste... Pitajte Hrvatsku narodnu banku. Pitajte sve one koji nam se svakodnevno cerekaju sa svih portala i recite, imate Hrvatsku.

Pa ljudi moji..." zaključila je Vedrana.

Kontroverzama nikad kraja

Rukometaši reprezentacije Hrvatske su nedavno osvojili srebro na Svetskom prvenstvu, a tokom leta, kada su se vraćali kući, slavili su uz pesme Marka Perkovića Tompsona, kontroverznog pevača, koji je poznat po veličanju ustaštva.

Tomspon je široj javnosti postavo poznat devedesetih godina prošlog veka zahvaljujući pesmi "Bojna Čavoglave“, koju na koncertima počinje ustaškim pozdravom „Za dom spremni“. Upravo ta numera je izvedena na dočeku rukometaša. Foto: Profimedia

Priča se i da će tokom inauguracije predsednika Hrvatske Zorana Milanovića biti izvedena pemsa Marka Perkovića Tompsona.

