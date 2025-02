Del, koji je bio svega nekoliko metara dalje, uspeo je da snimi neverovatan trenutak kamerom. "Ostani smiren, ostani smiren", čuje se kako govori nakon što je njegov sin izašao iz kitovih usta. "Mislio sam da je to kraj", rekao je Adrijan za Asošiejted Pres. "Bio sam uveren da me pojeo, da me progutao."

Dodao je da ga je pravi užas obuzeo tek nakon što je izronio, bojeći se da bi veliki kit mogao da ozledi njegovog oca ili da bi mogao da nastrada u ledenoj vodi.

- Kada sam ponovno izronio i shvatio da plutam, preplavio me novi talas straha – hoće li se nešto dogoditi mom ocu, hoćemo li uspeti da doplivamo do obale na vreme, hoću li dobiti hipotermiju? - prisetio se Adrijan. Nekoliko trenutaka kasnije uspeo je da dopliva do očevog kajaka. Uprkos šoku, obojica su se sigurno vratili na obalu, neozleđeni.

Magelanov moreuz, smešten oko 2.600 kilometara južno od čileanskog glavnog grada Santjaga, popularno je turističko odredište. Iako je na južnoj hemisferi trenutno leto, temperature u tom području su niske – minimalne se spuštaju do 4°C, dok retko prelaze 20°C.

Napadi kitova na ljude u čileanskim vodama izuzetno su retki, ali broj slučajeva pogibije kitova usled sudara sa teretnim brodovima posljednjih godina je u porastu, a nasukavanja su postala sve češća pojava u protekloj deceniji.

BONUS VIDEO: