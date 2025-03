- Svake godine se podsećamo na taj događaj i treba da je tako, posebno zbog naših mlađih generacija. Mi smo već govorili šta se desilo. To je bio jedan uobičajen ratni dan, međutim, negde u večernjim časovima borbena posluga kojom je komandovao Zoltan Dani uočila je da je u našu zon uništenja ušao avion za koji zaista nismo znali da je nevidljiv. Tražio je dozvolu za vatreno dejstvo koju je i dobio, ispaljena su dva projektila. Jedan je pogodio krilo aviona koji je zbog toga izgubio navigaciju i srušio se, a njegov pilot se katapiltirao - rekao je pukovnik Slaviša Golubović i dodao:

- Bili smo iznenađeni što smo baš taj avion oborili. Mi smo došli obučeni u taj rat. Te večeri kad je oboren F-117A istog trena je NATO komanda znala o kom se avionu radi.

- Oni su pokušali to da prikriju. NJihov portparol Kenet Bejkon je tvrdio da je avion pao iz neutvrđenih razloga, a odlično su znali da je pogođen raketom. To je bio kolektivan šok za njih. Mogli smo da oborimo F-16, ali ne bi se toliko o tome pričalo, jer je srušen koncept da je taj avion nevidljiv i povučen je iz operativne upotrebe aprila 2008. što je mnogo rano za jedan takav vazduhoplov. On se i danas pomalo koristi za obuku američkih pilota, ali to je daleko od njegove prave operativne upotrebe za koju je namenjen. Foto: Jutjub printskrin/Taktička oprema - TacEQ

Pukovnik protiv-vazdušne odbrane Vojske Jugoslavije Zoltan Dani, koji je komandovao jedinicom koja je srušila avion F-117 Noćni jastreb u ataru sremskog sela Buđanovci, tvrdi da je moral vojske bio na veoma visokom nivou.

- Kod nas je moral bio na visokom nivou, a pogotovo posle ovog događaja. Nakon obaranja F-117A, Dobili smo narađenje da možemo da napustimo taj položaj i da pređemo na susedni. Mi smo premeštanje za koje je inače potrebno minimum dva i po sata uradili za svega sat i po. Taj podatak govori da su odlučnost i elan naših vojnika, starešina i dobrovoljaca bili besprekorni.

A 2012. godine Dani se susreo sa neprijateljskim pilotom koji je upravljao avionom koji je njegova jedinica oborila, a evo kako je došao tu ideju. Foto: N. Skenderija

- Mi smo snimili jedan dokumentarni film o tom obaranju koji se zove "21 sekund" i u tom filmu se pojavila mogućnost da se pronađe jedan audio snimak intervjua tog pilota. Stavili smo to u dokumentarni film i reditelj je rekao neka ide taj audio snimak, a da ga moj sin i ja komentarišemo. Moj sin me je tada iznenadio pitanjem: "Tata šta bi ti uradio da se sada sretneš sa tim pilotom?"

Ja sam dugo razmišljao i rekao sam mu: "Vodio bih ga na piće." Reditelj je tada viknuo: Rez! - rekao je Dani i dodao:

- Nekako ne ide da se sretneš sa agresorom koji je sejao bombe na tvoju zemlju i tvoj narod. Ali kasnije sam razmišljao. Imao sam prilike da se sretnem sa patrijarhom Pavlom. On mi je dao jednu njegovu knjigu o hrišćanstvu. Pročitao sam je i tu se govori o tome da praštanje govori o nama, ne o onome kome praštamo. Duša koja prašta se čisti i biće spašena - priča Zoltan Dani i za kraj dodaje: Foto: Zoran Jovanović Mačak

- Takođe, možemo da prikažemo jednu drugu sliku o nama, a ne onakvu kakvu su o nama prikazivali, da smo mi maltene iz džungle. Mislio sam hajde da pošaljemo poruku svetu da smo za kompromis, razumevanje, mir i da je porodica ono najvažnije. Do našeg susreta je došlo i napravili smo novi dokumentarni film koji je dobio mnogo nagrada na festivalima, pogotovo u Americi.

"Da sam znao istinu..."

Dejl Zelko dolazio je u Srbiju 2012. godine. On je tada bio gost Zoltana Danija, oficira koji ga je 1999. godine oborio zajedno sa svojom jedinicom.

Zelko je, sa svoje dvoje dece, bio Danijev gost u njegovoj kući u Kovinu. Susret se dogodio uoči premijere drugog dela filma o obaranju F-117 i druženju dvojice oficira koji su bili na suprotstavljenim stranama.

- Da sam znao pravu istinu o situaciji u Srbiji, ne bih učestvovao u bombardovanju - poverio se Dejl Zelko, američki pilot, svom sadašanjem prijatelju Zoltanu Daniju, koji je sa svojom jedinicom oborio njegov "nevidljivi" F-117A 27. marta 1999. godine. Foto: Zoran Jovanović Mačak

Zoltan Dani je ispričao da se sa Zelkom, s kojim se u međuvremenu sprijateljio, redovno čuje, pisao je Blic.

- Verovao je da je drugačije stanje i svi piloti su bili ubeđeni da u Srbiju donose slobodu i demokratiju. Shvatio je da je pozadina svega bilo nešto drugo i da je Srbija bombardovana iz političkih razloga - priča Dani.

Zoltan Dani, penzionisani pukovnik protivvazdušne odbrane Vojske Jugoslavije, komandovao je 3. raketnim divizionom PVO, 250. raketne brigade 27. marta 1999. godine, kada je njegova jedinica oborila "nevidljivi" F-117, a i pilota Dejla Zelka u ataru sremskog sela Buđanovci. Foto: EPA

O njemu i američkom pilotu snimljena su i dva filma - "21 sekund", a zatim i "Drugi susret", reditelja Željko Mirkovića.

Zelko više puta izrazio žaljenje što je bombardovao Srbiju.