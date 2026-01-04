Životna priča Silije Flores, prve dame Venecuele, mogla bi da posluži kao scenario za film.

"Zamislite bajkerku iz Katije koja postaje advokatica, a zatim postaje životna partnerka marksističkog sindikalnog lidera koga upoznaje dok brani nekonvencionalnog poručnika vojske zatvorenog zbog pokretanja puča. Mnogo godina kasnije, kockanje se isplatilo. Ona postaje prva žena predsednica Kongresa u istoriji Venecuele, a zatim zamenik predsednika umire, njen životni partner ga zamenjuje i ona postaje najmoćnija prva dama u istoriji Venecuele", navodi caracashronicles. Foto: Profimedia

Rođena u kolibi, ostala zbog imovine zbog Čaveza

Silija Flores rođena je 1956. godine, prema zvaničnim zapisima, iako drugi izvori navode 1953. godine, u venecuelanskim ravnicama Tinakiljo (u kolibi sa zemljanim podom), kao najmlađe od šestoro dece. NJena porodica je emigrirala u Karakas kad je Silija bila mala i odrasla je u radničkoj klasi Katije. Udala se za svog ljubavi iz srednje škole, Valtera Gavidiju, imala je troje dece i stekla je diplomu prava na Univerzitetu Santa Marija 1980-ih. Ironično, bila je "operisana od politike" u mladosti i nikada nije glasala do svojih četrdesetih godina. Tvrdi da su je politički probudili neredi 1989. godine.

Upoznala je Uga Čaveza dok je služio kaznu za puč 1992. godine, nakon što mu je poslala nekoliko pisama nudeći svoje usluge. Iako tvrdi da je bila deo njegovog tima odbrane, veći deo Čavezove odbrane je zapravo vodio poznati advokat za krivično pravo Havijer Elečigera. Ona takođe tvrdi da su snage bezbednosti izvršile raciju u njenoj kući i da je deo njene imovine konfiskovan zbog njene uloge u Čavezovoj odbrani.

Tokom jedne od prvih poseta, Flores se sastala sa sindikalnim liderom Karakasa, koji je takođe savetovao Čaveza - Nikolasa Madura. Godinama kasnije, Maduro ju je opisao kao osobu sa "vatrenim karakterom", dodajući da je počeo da joj namiguje. Oboje su bili u procesu razvoda od svojih supružnika i na kraju su postali par. FOTO: Profimedia

Zbog Kabale napustila katoličanstvo

Silija nije sklona davanju intervjua. Poznato je da je napustila katoličanstvo u kojem je odrasla i postala sledbenica indijskog duhovnog učitelja Sai Babe. Takođe je sledbenica I-Činga i Kabale. Voli motocikle i vozila je bicikl tokom prvih godina svoje političke karijere. Svojevremeno je vodila porodičnu TV emisiju pod nazivom "Sa Silijom u porodici", gde se, kako ocenjuju mediji u Venecueli, pojavljivala "robotski bezizražajno, igrajući ulogu poslušne matice Revolucije".

Razvela se od svog prvog muža početkom 90-ih i postala partnerka Nikolasa Madura sve dok se nisu venčali 2013. godine. Ostala je dobra prijateljica sa svojim bivšim mužem, koga je čak favorizovala zbog svoje nepotističke darežljivosti. Više voli da koristi nadimak "prvi borac" nego "prva dama" - ona i Maduro smatraju da izraz "prva dama" zvuči previše "buržoaski".

"Kakvo god da je nečije mišljenje o kriminalnoj prirodi Madurovog režima, njegov odnos sa Silijom deluje iskreno i ljubavno, i on zaista izgleda da veruje njenom sudu više nego bilo kom drugom. Ali ispod standardnih čavističkih slogana, ona nije otvoreno ideološka žena. Više nego politički nastrojena", navode mediji u Venecueli.

NJen mandat kao predsednice Skupštine obeležio je, smatra se, dubok prezir prema vladavini prava. Pod njenim vođstvom, Skupština je usvojila i neuspešnu ustavnu reformu i uspešan ustavni amandman kojim su ukinuta ograničenja mandata za narodne izabrane funkcije i omogućeno Čavezu da se kandiduje za predsednika 2012. godine. Takođe je bila osvetoljubiva i nemilosrdna prema svojim protivnicima.

Familiji dala važne pozicije u institucijama

Međutim, najviše je pamte po tome što je praktikovala nepotizam do stepena koji bi čak i Donalda Trampa naterao da pocrveni.

Silija je obasipala svoje rođake i prijatelje političkim pozicijama. Po sistemu "veza vezu veže", više od 40 njenih rođaka bilo je zaposleno u Narodnoj skupštini dok je ona bila na čelu. NJen omiljeni nećak, Erik Malpika Flores, obavljao je funkciju finansijskog direktora u PDVSA nekoliko godina nakon što je bio blagajnik Republike. NJenim ne baš bistrim nećacima je bilo dozvoljeno da diluju drogu, sve dok ih nije uhvatila operacija DEA na Haitiju.

Vrhovni sudija TSJ-a/osuđeni ubica Majkel Moreno je jedan od njenih najbližih prijatelja i direktno je podređen Siliji.

Silija je dobra prijateljica sa ministarkom Iris Varelom. Karolina Čestari, nedavno imenovana šefica vlade Karakasa (institucije koju je imenovala vlada, stvorene da bi se demokratski izabranom gradonačelniku Alkalidije oduzela sva ovlašćenja), je njena bivša asistentkinja i jedna od njenih najboljih prijateljica. NJen brat, Bladimir Flores, je šef CICPC-a (venecuelanski ekvivalent FBI-ja).

"Ono što je još važnije je da je predsednik Vrhovnog suda TSJ-a/osuđeni ubica Majkel Moreno, ključna figura u učvršćivanju Madurove diktature, jedan od njenih najbližih prijatelja i da direktno odgovara Siliji, a ne Maduru", navode venecuelanski mediji. Foto: Profimedia

Osvetoljubiva i nemilosrdna

Iako je strastvena u pomaganju onima koji su joj bliski, prema svojim neprijateljima je nemilosrdna. Nakon Madurovog dolaska na vlast, skoro svi koji su se posvađali sa njom sada su van vlade, a najbolji primer je bivši generalni tužilac i novopečeni idol opozicije Luisa Ortega Dijaz. Ona je postala generalni tužilac 2014. godine, umesto Silijine kandidatkinje za tu funkciju i drugarice Mirijam Morandi, što Silija nikada nije zaboravila i što je doprinelo Orteginom padu unutar čavizma.

Nakon Madurovog izbora, povukla se sa mesta generalnog pravobranioca i neko vreme je ostala ispod radara sve dok nije izabrana za poslanicu Narodne skupštine koja predstavlja njenu rodnu državu Kohedes u decembru 2015. godine. Napustila je Narodnu skupštinu da bi postala kandidatkinja i poslanica za lažnu Ustavotvornu skupštinu 2017. godine. Iako nije izabrana za predsednicu ANK-a, kako se pričalo, niko ne sumnja u širinu njene moći.

Dobila je svoju lutku

Igračka u kostimu superheroja poznata kao "Silita", inspirisana suprugom venecuelanskog predsednika Nikolasa Madura, Silijom Flores, prikazana je u kući u naselju Katija u Karakasu 26. decembra 2022. godine. Superheroj poznat kao "Super brkovi" počeo je da kruži u crtanim filmovima 2019. godine kao lik koji se bori protiv Sjedinjenih Država i njihovih saveznika sa sloganom "Svojom gvozdenom rukom". Prema rečima potpredsednice Venecuele Delsi Rodrigez, tokom božićnih svečanosti vlada je podelila 12 miliona igračaka deci, od kojih su neke bile "Super brkovi" i "Silita".

Nakon što je 1994. godine dobio predsedničko pomilovanje, Silija Flores i drugi su savetovali Čavezu da ostavi iza sebe svoj vojnički imidž i predstavi se kao civilni lider usmeren na pomoć siromašnima. Do 1997. godine, Silija je bila deo tima koji je pomogao Čavezu da pobedi na predsedničkim izborima naredne godine. Otprilike u isto vreme, Maduro je izabran za poslanika.

Flores je osvojila mesto u Narodnoj skupštini 2000. godine. Unutar zakonodavne vlasti, stekla je lošu reputaciju. Kad je izabrana za liderku Narodne skupštine 2007. godine, otvoreno je nazvala opozicione poslanike "grešnicima".

Čavez ju je 2012. godine imenovao za generalnog tužioca, funkciju koju je obavljala do njegove smrti u martu 2013. Maduro, tadašnji potpredsednik, pobedio je na izborima i nasledio ga, a par se venčao u julu 2013. godine.

Kao prva dama, Silija Flores je najpre napravila manje promene u predsedničkoj palati, ali je ubrzo počela da preuzima mnogo veću ulogu. Tako je bilo sve dok Donald Tramp nije odlučio da promeni sudbinu kako Nikolasa Madura i njegove supruge, tako i naroda Venecuele.

