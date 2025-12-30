Najteži čovek na svetu, Huan Pedro Franko, preminuo je u 41. godini nakon infekcije bubrega, potvrdio je njegov lekar.

Franko, koji je držao Ginisov rekord za najtežeg čoveka na planeti, preminuo je u bolnici nakon što mu se zdravstveno stanje pogoršalo. NJegovu smrt potvrdio je doktor Hoze Antonio Kastaneda, koji ga je lečio.

Komplikacije su se pojavile nekoliko dana pre smrti, 24. decembra, u centralnoj meksičkoj državi Aguaskalientes.

 

 

Put ka slavi i borbi sa kilogramima

Huan je stekao međunarodnu slavu 2017. godine, kada je zabeležen kao najteži čovek na svetu sa težinom od gotovo 600 kilograma. Tada je imao 32 godine i većinu vremena je provodio u krevetu.

Ipak, iste godine odlučio je da promeni život i počeo je program mršavljenja pod nadzorom dr Kastanede.

Pratila ga je stroga mediteranska dijeta fokusirana na voće i povrće, a zatim je podvrgnut dvema bariatriskim operacijama - prvo je imao gastričnu sleeve operaciju, a potom i gastrični bajpas.

Ove promene u ishrani i operacije dovele su do gubitka 49% njegove prvobitne telesne mase, što ga je učinilo gotovo neprepoznatljivim.

Poruka lekara

Dr Kastaneda izrazio je saučešće porodici Huana Franka.
Dodao je da su njegovo strpljenje, istrajnost i otvorenost u deljenju životne priče motivisali druge da se suoče sa sopstvenim zdravstvenim izazovima.

(Kurir)

