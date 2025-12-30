NJegov lekarski tim je saopštio da je procedura blokade freničnog nerva prošla dobro i da je stanje bivšeg brazilskog predsednika stabilno, preneo je Gardijan.

Krajnje desničarski političar, koji je osuđen na 27 godina zatvora zbog pokušaja puča nakon izgubljenih izbora 2022. godine, nalazi se u bolnici od Badnje večeri nakon što mu je sud odobrio da napusti zatvor zbog operacije hernije.

Bolsonaro je dobio dozvolu suda da napusti zatvor nakon što su lekari federalne policije potvrdili da mu je potrebna operacija.

Ta operacija je bila uspešna, ali pošto napadi štucanja traju mesecima, Bolsonaro je u subotu podvrgnut nehirurškoj, minimalno invazivnoj proceduri kako bi se blokirao frenični nerv na desnoj strani.

Sudija Aleksandr de Moraes dozvolio je hospitalizaciju, ali ne i zahtev advokata da Bolsonaro nakon operacije bude u kućnom pritvoru.

Nakon otpusta iz bolnice, Bolsonaro će se vratiti na izdržavanje kazne u federalni zatvor u Braziliji.

BONUS VIDEO