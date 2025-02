NJegova odluka iznenadila je mnoge, jer se za Švajcarsku često kaže da je idealna zemlja za život. Ipak, Alen tvrdi da nije sve onako kako izgleda spolja.

U videu koji je objavio na Jutjubu, držeći u ruci bananu kao simbol svoje poruke odnosno da je čak i Švajcarska "banana država", objasnio je šta ga je navelo na povratak i zašto život u inostranstvu nije uvek onakav kakvim ga ljudi zamišljaju.

Alen i njegova supruga Sanja dugo su vagali šta je najbolje za njihovu porodicu – ostanak u Švajcarskoj ili povratak u Srbiju. Na kraju, prevagnula je želja da svoju budućnost grade u rodnom mestu. Foto: Profimedia

- Sanja i ja, moja žena, morali smo da odlučimo da li ćemo nastaviti da živimo u Švajcarskoj sa svoje dvoje male dece, ili ćemo skupiti svoje prnje i jednostavno vraćati se za Srbiju - rekao je on u videu na svom Jutjub kanalu.

Umesto da ulaže novac u nekretninu u Švajcarskoj i otplaćuje rate, odlučio je da investira u Apatin, gde je dobio i dobru poslovnu priliku.

- Prevagnulo je to što sam dobio odličnu poslovnu ponudu u Srbiji. To je ono došlo nekako, ne grom iz vedra neba, ali priželjkivao sam to i to mi se i desilo. Tako da ne odustajte od svojih snova - istakao je on.

"Tamo radiš od ujutru do uveče"

Kako je otkrio, godinama su mu najdraži trenuci bili oni kratki odmori kada bi se spakovao i n kratko došao u Srbiju. Ipak, svaki put kada bi došlo vreme za povratak u Švajcarsku, osećao je istu tugu.

- I onda dođe onaj poslednji dan, ono pakovanje i povratak ovamo, plakanje, tuga neka, vratiš se, ovde neko sivilo, moraš na posao, pogotovo posao koji ne voliš da radiš. Radiš od ujutru do uveče, dođeš kući, nemaš vremena, nemaš snage uopšte da skupiš za sebe ili za porodicu - iskreno priča on.

"Nikada nećeš biti kao oni koji su tamo rođeni"

Siguran je, kaže, da će se mnogi koji su otišli iz Srbije prepoznati u njegovim rečima, a to je da koliko god živeo u inostranstvu - osećaj da nikada neće biti "kao oni koji su tamo rođeni" nije ga napuštao, bez obzira na to koliko dobro zna jezik ili koliko se trudi da se uklopi.

- Jednostavno, večita tuga za tim da se vratite nazad, za svojim nekim izvorom odakle potičete. Gde god da odete vi ste stranac, to već znate i da znate savršeno nemački ili engleski ili nebitno gde ste, opet ste vi taj stranac, ili već kako god hoćete i nikad nećete biti kao oni što su ovde - rekao je Alen. Foto: Profimedia

Alen je objasnio i da su prioritet njihovo dvoje male dece, koje tamo niko nema da im čuva jer su potpuno sami njih četvoro bez ikog svog, a povrh toga ne sviđa im se ni tamošnje vaspitanje - ako su deca samo malo nestašnija, odmah vas zovu iz vrtića kao da ste vi ne znam šta... krivi i ne znate kako da vaspitavate svoje dete, drugo, ni njemu ni ženi ne sviđa se praksa da muško dete dođe obučeno kao žensko, a žensko kao muško u vrtić da deca kao vide sama šta su...

A drugo, ukoliko bi im neka žena čuvala dete, to znači ode cela jedna plata, i to tek nema nikakvog smisla.

- Luda kuća je ovde, kaže Alen, koji tamo radi kao kamiondžija od jutra do sutra, kaže, posebno kad je sneg. Ne sviđa mu se ni to što nema vremena ni za sebe ni za porodicu a ni za druženje ni sa kim. Završio je Saobraćajni fakultet i, veli, nije nameravao da ceo život radi kao kamiondžija. Poručio je svima na svom kanalu da razmisle šta je život i šta želite u životu...

Na kraju je otkrio da su on i njegova porodica doneli konačnu odluku – da napuste Švajcarsku i vrate se u Srbiju. Otkazali su stan, dali otkaze na poslu i krenuli u novi početak - u Srbiji.

- Porodica Pongrac ide za Srbiju!, završio je Alen.

BONUS VIDEO: