Prošlo je šest godina od smrti Šabana Šaulića, a porodica je juče održala pomen na Novom groblju. Naime, osim porodice i prijatelja, milionske publike, za kraljem narodne muzike i dalje pate i njegove kolege među kojima je bio omiljen.

Sa setom, ali i osmehom kada se priseti anegdota sa Šabanom Šaulićem, često ga se seti i Dragan Stojković Bosanac, jedini prijatelj koji nije prisustvovao Šaulićevoj sahrani.

- Ja ga svako malo spomenem. I sada dok o njemu pričam knedla mi stoji u grlu. Iskreno mi je žao što nisam bio na njegovoj sahrani, jer sam imao srčanih problema, bio sam u Konjicu, pao sam u nesvest. Na žalost, tek kada izgubiš nekog svog, a ja mogu da kažem nekog svog, tek tada shvatiš koliko je vredeo. Ni nakon njegove smrti, njemu ne može niko prići ni na kilometar, ni na metar, kada je u pitanju pevanje i glas, ali kao čovek. Bog uzima sve sebi što je najbolje, nije nam dao da mi obični smrtnici i dalje uživamo u njegovom glasu - rekao je Bosanac jednom prilikom za "Grand". Foto: Antonio Ahel/ATAImages

"Niko nikada neće moći da zameni Šabana"

Kako je u više navrata govorio, druženje sa Šabanom Šaulićem u "Zvezdama Granda" je bilo nešto posebno.

- Moram priznati, da otkad mi je otišao Šaban Šaulić, pokoj mu duši, a to je generacija bliska mojim godinama, jednostavno mi nešto nedostaje. U suštini mi nedostaje, volim da gledam svu tu decu, volim da ih kritikujem, hvalim, a zašto ih volim kritikovati, zbog toga što sam i sam dosta kritika pretrpeo u životu kao svirač. Onaj ko je pametan, shvatiće šta hoću da kažem. Od svake kritike, a posebno one dobre dosta se nauči, a koga niko ne kritikuje, taj ništa i ne vredi, istakao je Stojković koji tvrdi da se nikada više neće roditi vokal kakav je Šaban bio:

- On je bio pevačka konstanta. NJegov glas je bio toliko raskošan i svima je bila čast sarađivati sa njim. Način na koji je on izgovarao tekst, njegov način interpretacije bio je briljantan i to nijedan pevač nije imao, niti će. Kada na radiju krene Šabanova pesma, zvučnici prorade.

