Maja Nikolić ima ceo tim ljudi koji brine o njoj dok joj je polomljena noga u gipsu. Jedna prijateljica joj pomaže oko kupanja, druga je fenira, a ostali saradnici vode računa da njeno učešće u takmičenju Pesma za Evroviziju 2025. prođe bez posledica.

Otkako je pre nekoliko dana doživela nezgodu, kada je pala usred noći i polomila skočni zglob, pevačica ne izlazi iz kuće. Za svaki slučaj je sebi obezbedila dve štake za lakše pridržavanje, ali u uglavnom leži jer su joj lekari savetovali strogo mirovanje zbog ozbiljnosti povrede.

Nikolićeva je za Kurir objasnila kako provodi dane. Foto: Instagram printskrin/majanikolic_official

- Sad mi je bila patronažna sestra jer se jedino krećem uz njenu pomoć. Kost se raspukla na tri mesta, jako boli. Nije bitno to što boli, ja sam junak, suština je da je skoro cela noga u gipsu i jedini položaj u kom mogu da budem u toku dana jeste ležeći, jer je gips na 95 posto noge. Prijatelj mi je kupio dve štake za svaki slučaj, meni to ne treba, ali neka se nađe. Žute su boje i slažu mi se uz sve (smeh). Ja izuzetno vodim računa o sebi i hvala bogu imam ljude koji mi pomažu u ovim trenucima. Odustajanja nema, kod mene se to ne dovodi u pitanje. Idemo sve do Švajcarske - priča ona i dodaje:

- Koreografija koju pripremam je fantastična. Nije mi jasno zašto je pomereno za jedan dan ranije, u mom stanju bi mi odgovaralo da to bude što kasnije, ali nema veze, ništa me neće poremetiti. Toliko je sve što pripremam na svetskom nivou da nemam reči. Čak i to što sam polomila nogu se neće na sceni videti. Doktor će mi za to veče skinuti gips i nakon nastupa ponovo vratiti. Lekovi protiv bolova mi malo pomažu, ali je zaista strašno. Svakih pet dana imam kontrolu, ako se stanje pogorša, moraću na operaciju - priča Maja. Foto: ATA images

Prema rečima stručnjaka, a kako prenosi pevačica, radi se o teškoj povredi. To Maju zabrinjava, ali želja da se predstavi u najboljem svetlu u prvoj polufinalnoj večeri PZE 2025. jača je od bola.

- Bukvalno sam se vukla do toaleta jer ništa nije radilo, bio je državni praznik. Cela dnevna soba mi je napravljena kao bolnička. Tu noć je bilo preko 500 slučaja u Urgentnom centru, videla sam baku koja je jecala od bolova, to me je baš slomilo. Ni ja nisam mogla da verujem da komšija koji me je video kako ležim u snegu nije hteo da mi pomogne. Bog neka mu oprosti, nadam se da niko njegov neće nikad biti u tom stanju. Sada samo mogu da me nose na rukama, jedno poniženo stanje - poručuje Nikolićeva

