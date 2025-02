Engleska glumica, model i TV lice, Keli Bruk, žena s "najsavršenijim telom na svetu", uživa na romantičnom putovanju na koje je otišla sa suprugom DŽeremijem, a trenutke s odmora je podelila na društvenim mrežama.

Keli je nosila bikini s cvetnim uzorkom te tako naglasila svoju zavidnu figuru i bujno poprsje. Bruk i njen suprug pozirali su pokraj bazena s osmehom na licu te pokazali koliko se dobro zabavljaju na odmoru.

Podsećanja radi, Kelinu figuru proglasili su savršenom naučnici sa Univerziteta Teksas, koji tvrde da je idealno žensko telo punije, sa merama 93 cm grudi, 61 cm struka i 87 cm bokova sa BMI od 18,85.

Bolne odluke

Keli je za britanske medije rekla da ona i njen suprug DŽeremi Parisi nemaju decu jer su sami odlučili da ih neće imati. Kaže kako ona i Parisi imaju "predivan život" te da nisu opterećeni pokušajima da imaju decu. Prisetila se iskustava iz prošlih veza tokom kojih je prošla kroz vantelesnu oplodnju i doživela pobačaje.

- Nemam dece jer je to moj izbor trenutno, to nije nešto o čemu smo razmišljali i mislim da to ne bi trebalo da bude tabu tema. Prošla sam kroz trudnoće i pobačaje i znam koliko to može biti traumatično i devastirajuće za osobu i vezu. Bila sam na tom putu s bivšim partnerima i previše je. Gledam u predivan život koji imamo sada i kako se ne opterećujemo time - ispričala je ona.

Dodala je i kako primećuje da deca donose radost u njenu porodicu, ali da u isto vreme donose i stres. Međutim, Keli je istakla da to ne znači da je u potpunosti odbacila ideju o tome da bude majka te da je to tema o kojoj tek treba da razgovara sa svojim suprugom.

