Američki predsednik Donald Tramp obratio se sinoć po istočnoameričkom vremenu na zajedničkoj sednici Kongresa, prvi put od početka svog predsedničkog mandata, pa je izložio argumente o nastavku unutrašnje i spoljnopolitičke agende, uključujući obustavljanje pomoći Ukrajini. Pojavila se i njegova supruga, prva dama SAD Melanija Tramp.

Melanija Tramp nosila je elegantni, klasičan sivi Dior komplet, savršeno elegantan i prikladan. NJen stil, ali i harizma došli su do punog izražaja. Kada je ušla u Kongres, prisutni su ustali i pozdravili su je aplauzom i ko zna koliko bi to aplaudiranje trajalo da ona nije sela i "zaustavila" euforiju. Foto: Profimedia

Pogledajte kako je to izgledalo:

Melanija Tramp je više nego uspešno obavila svoju dužnost sa pozicije supruge američkog predsednika, na visokom nivou kada je u pitanju njen stil, ali je ovaj put povukla još jedan važan potez, koji i te kako njeno pojavljivanje čini efektnijim o čemu ćete čitati u nastavku.

Šta je Donald Tramp rekao o Melaniji Tramp u Kongresu

Američki predsednik Donald Tramp je još na inauguraciji odao priznanje svojoj supruzi, što je bilo veoma pozitivno komentarisano, jer je to retko činio tokom prvog mandata (2017 - 2021). Učinio je to i u Kongresu kada je pozvao sve da pozdrave Melaniju Tramp koja toliko vredno radi na unapređenju sistema usvajanja dece odnosno hraniteljskih porodica, koja je toliko važna i jednostavno predivna prva dama.

Tramp je zatim predstavio tinejdžerke koje su sedele pored Melanije, koja je u Kongres pozvala američke građane, "obične ljude" kao specijalne goste, a svako ima i te kako bitnu priču.

Pored nje je sedela Hejli Ferguson, koja je odrasla u hraniteljskoj porodici, a danas je apsolvetkinja na Srednjem državnom univerzitetu Tenesi na smeru osnovnog obrazovanja. Dobitnik je stipendije Fostering the Future, koju je pokrenula organizacija prve dame, Be Best.

Pored prve dame bila je i Eliston Beri, žrtva onlajn zlostavljanja u svojoj školi, navodi se na sajtu Bele kuće.

Melanija Tramp najavila je da će sada funkciju prve dame obavljati odlučnije i sigurnije jer već ima isksustva u tom poslu. I to se već primećuje, pa je tako njena modna diplomatija dobila jakog saveznika u njenim društvenim inicijativama.

Melanija Tramp kao Ivanka Tramp

Prva dama SAD podsetila je stilom na modno izdanje Ivanke Tramp, sa inauguracije Donalda Trampa, pre mesec i po dana u Vašingtonu. I Trampova ćerka je nosila Dior retro komplet, gotovo istog kroja i sa veoma sličnim detaljima.

Ovo nije prvi put da su Melanija i Ivanka poput bliznakinja na polju stila, iako su ranije bile oštre rivalke na tom polju. I na samom inauguracionom balu ove godine pojavile su se u crno - belim haljinama. Ta modna usklađenost delovala je veoma moćno i singallizirala ujedinjenost dve dame.

