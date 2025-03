Voditelj "Zvezda Granda" Voja Nedeljković i desna ruka Saše Popovića sa knedlom u grlu držao govor na komemoraciji čelnika "Granda" i još jednom pokazao veliku ljubav i poštovanje prema dugogodišnjem prijatelju koji je preminuo 1. marta u 71. godini izgubio životnu bitku. Foto: N. Skenderija, Novosti

- Ovo nije bio posao, već ljudska priča. Tu se mora voditi računa da se kažu sve stvari, ali da se ne pokvari tugom. Imali smo potrebu da se zvanično pozdravimo sa njim, a uspomene ćemo nositi do kraja života - rekao je Voja nakon komemoracije.

Mnogi su se pitali šta će biti posle Popovićeve smrti sa takmičenjem "Zvezde Granda", pa je zbog toga Voja stavio tačku na mnoge spekulacije o ovom TV formatu.

- On je bio čovek koji je davao ljudima mogućnost da isprate njegovu ideju, a da se prilagode. Bio je takav da moraju da se ispoštuju neke ideje, ali je ljudima davao slobodu ponašanja. Sigurno da to dalje što bude bilo neće biti kao on, ali će njegov trag i to što je on zamislio sigurno trajati i to koliko god to bude potrajalo. Da li Zvezde Granda, da li neki drugi format, to će biti, postojaće. Pokušaćemo da ko god bude od nas ostao u svemu tome da tražimo tu neku nit koju je on dao u postavci svega toga - objasnio je Voja Nedeljković.

