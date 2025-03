Saša Popović preminuo je nakon kraće i teške bolesti, a do samog kraja uz njega je bila supruga Suzana. NJih dvoje su važili za jedan od najskladnijih parova na sceni, a svoju ljubav i privatnost krili su od radoznalih očiju javnosti.

- Posle svih ovih godina, nakon mnogo napornih, mučnih nastupa, dodađalo se to da me neke gazde i ne isplate, pa odem praznih džepova kući, zaslužila sam da me Bog blagoslovi da mogu da biram šta ću i kako ću. To i radim. Znala sam da pevam i za 50 maraka da osiguram puku egzistenciju. Najviše sam radila narodna veselja, bila na prvoj liniji s ljudima. I uvek se postavljala kao prijatelj. Ako zagusti, gledam gde su orkestar ili kolege - rekla je Suzana svojevremeno. Foto: ATA images

Međutim, mnogi se decenijama pitaju zašto Suzana i dalje nosi svoje devojačko prezime, a odgovor je vrlo jednostavan.

- Kada sam je upoznao, bila je popularna kao Jovanović, zato je tako i ostalo. Sad je Popović, znaš - rekao je Saša jednom prilikom upitan zašto se njegova žena tako preziva. Foto: Antonio Ahel/ATA images

Iako se Suzana odavno preziva Popović, devojačko prezime po kome je prepoznata u narodu ostavila je za potrebe karijere.

Podsetimo, Saša Popović je sahranjen 6. marta na Novom bežanijskom groblju, a sahrani su prisustvovali brojni ljudi sa regionalne estradne scene.

