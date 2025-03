Pevačica Biljana Jevtić izgubila je majku.

Ona je do poslednjeg trenutka bila uz majčinu postelju, te iako se nadala da će izaći kao pobednik, ipak je izgubila životnu bitku. Foto: ATA images

Iako se gubitak dogodio nedavno, pevačica je tek sada smogla snage da progovori o tome.

tehu nakon velikog gubitka našla je u suprugu Aci Iliću i sinu Ivanu koji joj pomažu da prebrodi ove teške trenutke. U međuvremenu, ona se neće pojavljivati u javnosti niti će davati bilo kakve izjave.

Podsećamo, Biljana Jevtić odrasla je u selu nadomak Aleksinca. Iako danas važi za uspešnu porodičnu ženu koja ima sve što poželi, ona je u detinjstvu morala da radi teške kućne poslove. Foto: ATA images

- Šta sve nisam radila… Nekad me je otac nervirao kad nas je budio u pet ujutru da obavimo sve poljoprivredne poslove. Imali smo veliko imanje, živeli smo od toga. Ustajali smo jako rano i skoro do 23. godine sam radila, bez obzira što sam išla u srednju školu. Dođem iz škole i pravo u njivu, nije bilo „neću“ i „ne mogu“. Morala sam i svinje da teram na pašu. Snalazili smo se, pustimo krave na ispašu, one imaju kukuruz, najedu se i spavaju, a mi se kupamo u reci. Mi smo se zabavljali i igrali, meni to nije bilo opterećenje.

(Espreso)

