Porodična grobnica se nalazi u neposrednoj blizini Crkve Svetog apostola Tome, ispred koje je održano i opelo pokojnom Popoviću. U pitanju je novo grobno mesto na parceli koju je navodno lično izabrala Sašina udovica Suzana Jovanović nakon povratka iz Pariza gde joj je suprug preminuo posle kratke i opake bolesti.

Kako tvrde domaći mediji, u opticaju je bilo nekoliko grobnih mesta, ali je Suzana za svog pokojnog supruga izabrala ono koje se nalazi kod grobnice u kojoj večno počiva Divna, majka Jelene Karleuše.

- Suzana je u utorak odmah sa aerodroma, u društvu ćerke, sina i snaje, otišla na Bežanijsko groblje kako bi izabrala grobno mesto za svog muža. Ona je tom prilikom pogledala nekoliko parcela koje su im ponuđene, ali kad je videla ovu u blizini crkve i da je bukvalno deli samo jedan red grobnica od mesta na kom počiva Jelenina mama Divna Karleuša, s kojom su Saša i ona bili dugogodišnji prijatelji, rekla je da želi baš nju i da je pretraga gotova - tvrdi izvor za domaće medije i dodaje: Foto: ATA images/A. Ahel

- Suzana i Jelena su se čule kasnije tog dana. Uplakana Jovanovićeva joj je u emotivnom razgovoru rekla da je to mesto izabrala jer se nalazi blizu Divnine grobnice. Jelenu, koja je još uvek izuzetno potresena zbog Sašine smrti, to je još više rastužilo i rasplakalo, pa joj je zahvalila i ponovila da je tu za nju i Aleksandru za sve što im je potrebno. Ovim postupkom Suzana je pokazala koliko su Saša i ona poštovali pokojnu Divnu, s kojom je on nekad i blisko poslovno sarađivao, ali i Jelenu, s kojom je ona oduvek bila u prijateljskim odnosima - zaključuje izvor.

