Tako je jednom prilikom na Kurir televiziji u emisiji "Sceniranje" otkrio da je na početku karijere morao da moli oca Lepe Brene da je pusti da peva sa njegovim bendom.

Međutim, njen otac ga je tada isterao napolje!

- Kaže Brena: "Idemo kući, kod mene, moj tata je... Mi smo i verski vaspitani i on hoće da ja završim fakultet". I ja dođem: "Dobar dan - Dobar dan". "Ja sam taj i taj", "Sedi, dečko, ovde, izvoli. Šta je bilo?", "Pa eto, mi bismo hteli da vaša ćerka peva sa nama.", "Moja ćerka da peva sa vama u kafani?!" Ja kažem: "Pa nije to kafana, znate, to je hotel "Galeb". To je najekskluzivnijije mesto." Mislim, hotel ili kafana, isto mu dođe, to je bio restoran u hotelu. Kaže on: "Moja ćerka da bude kafanska pevačica?!", rekoh: "Ne! Ne kafanska, hotelska pevačica. Mislim, mi smo..." Kaže on meni: "Vidi, dečko, marš napolje. Napolje! Neću da čujem za to! Da mi to više nikada niste spomenuli." Brena je krenula da ga ubeđuje, a on: "Ma kakav tata, mama, napolje!" - prisetio se Popović i dodao: Foto: Z. Knežević

- Kada sam došao u hotel, ovi me pitaju šta je bilo: "Ništa", rekoh, "isterao me čovek napolje". Strog je bio jako - prisetio se Saša tada.

Popović nije želeo u Aleju

Podsetimo, Saša Popović umro je 1. Marta, a sahrana direktora "Grand" produkcije održana je juče, 6. Marta 2025. godine.

Foto Z. Jovanović/Novosti/ATA images/A.A.

- Saša nije hteo da ga sahrane u Aleji zaslužnih građana. Uzeli su porodičnu grobnicu. Želeo je da jednog dana i Suzana bude pored njega, a porodica je ispoštovala njegovu volju. U četvrtak će se sahrana održati na Bežanijskom groblju - rekao je izvor blizak porodici, prenosi Blic.

