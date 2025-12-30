Četiri velike kuće, svaka sa površinom od 450 metara kvadratnih, građene u tradicionalnom srpskom planinskom stilu, poslužile su mu kao idealno mesto za eskapizam iz grada za vreme prvog udara virusa korona i ograničavanja kretanja u proleće 2020.

Kad je shvatio šta mu pružaju Tara i netaknuta priroda, odlučio je da i 2021. provede na obalama Zaovinskog jezera.

Foto: ATA images/Ivica Veselinov

 

 

- Pre 25 godina, kada sam započeo obnovu imanja na dedovini, planirao sam da napravim centar u kome će se okupljati umetnici različitog profila: muzičari, glumci, baletski igrači, slikari... Tada sam imao 45 godina i bio sam u punoj snazi. Danas, kad sam sve završio, imam skoro 70 godina i nemam snage niti volje da se više bavim time - pričao je tvorac nekih od najlepših pesama srpske pop i rok muzike.

Od kuća ga svega nekoliko desetina metara deli do Zaovinskog jezera. Izgradio je pontonski most dugačak dvadesetak metara kako bi s njega komotno mogao da ulazi u čamac ili vodu. Deo obale na njegovom imanju ograđen je bovama kako bi kupanje bilo sigurno s obzirom na to da Zaovinsko jezero važi za veoma hladnu i opasnu vodu.

Foto: D. Milovanović

 

 

- Uopšte mi nije dosadno. Sviram po šest-sedam sati dnevno i tek sad vidim koliko ne znam. U Beograd dolazim retko, bio sam samo četiri-pet dana u poslednjoj godini. Sve što mi treba imam na Tari. Kad se uželim društva, blizu mi je Mećavnik, pa odem u posetu Kusti - konstatovao je Oliver Mandić.

(Hello)

