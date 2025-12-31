Ona je u podkastu otkrila mnoge nepoznate detalje vezane za brak sa bivšim suprugom Duškom Tošićem.

Govoreći o njihovom odnosu, dešavanjima i da li se sada slažu, Jelena je priznala da je bila svedok tome da nekadašnjem fudbaleru "smeštaju" aferu, zbog čega je morala da stane na stranu oca svoje dece.

- Bilo je sitacija gde sam videla da nameštaju Dušku i stala na njegovu stranu. Uvek ću stati uz mog muškarca i u dobru i u zlu. Nemam nikakvu komunikaciju sa njim. Sa njim komunicira moja tetka Danijela, oni imaju lep odnos, imam divan odnos sa kompletnom Duškovom porodicom, sa sestrom, majkom, sa sestrinom ćerkom, mužem, u divnim smo odnosima. Izuzetno se volimo i poštujemo, ali sa Duškom ne razgovaram, ali svakodnevno je sa Atinom i sa Nikom. Svoje roditeljske obaveze ispunjava maksimalno, one ga mnogo vole. Atina i Nika žive sa mnom, odrasle su sa mnom, Duško je tokom njihovog odrastanja živeo po belom svetu, one su odrasle sa mnom, vaspitala sam ih i podigla, ali on kao otac, pogotovo sada kada ne igra fudbal, je dobar otac. Ponoviti ću oni što on nikada ne bi rekao za mene "Život bih dala za njega", zbog dece. Na metar bih stala, na desetoricu bih išla zbog Duška, a ne razgovaramo - rekla je pevačica. Foto: ATA images/A. Ahel/V. Vasić

Što se tiče prevare u braku Jelena Karleuša je istakla da je sasvim sigurna da je Duško nije prevario sve do kobne 2019. godine.

- Mene Duško dok smo bili u funkcionalnom braku, nije prevario. Kada kažem u funkcinalnom, mislim do 2019. godine kada se desilo ono sa onim Indijancem, tada više nismo spavali zajedno, bez obzira na to što smo bilio tehnički u braku do prošle godine - zaključila je Jelena Karleuša u potkastu kod Bokija 13.

