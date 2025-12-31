Pevačica Neda Ukraden je jedna od najvećih zvezda bivše Jugoslavije, a danas je poznata i po mnogim dens hitovima.

Tokom svoje bogate karijere koju su obeležili mnogobrojni hitovi svedočila mnogim značajnim događajima i upoznala velike ljude.

O detaljma iz privatnog života koji su ostavili neizbrisiv trag na nju često je pričala, a objavom svoje autobiografije ''Zora je svanula" prisetila se detinjstva i odrastanja uz stroge roditelje, bivšeg supruga kao i druženja sa Josipom Brozom Titom. 

Foto: ATA images A.A.

 

- Da peva Titu, nije mogao svako. Izvođače su birali direktori radio-televizija i maršalat. A ja, tada student na Filozofskom fakultetu u Sarajevu, odakle su koncem šezdesetih godina krenule demonstracije protiv tadašnjeg rukovodstva, pa i Tita, u kojima sam i ja učestvovala. Ipak sam taj poziv da pevam pred Titom i njegovim gostima, rukovodiocima, doživela kao veliku nagradu i dočekala ga sa ogromnom tremom.

Foto: Profimedia

 

Noge bi nam se odsekle kad bismo izašli pred njega - ispričala je Neda jednom prilikom prisećajući se prvog susreta:

- Prvi put, to se desilo u Drvaru 1972. godine na tridesetogodišnjicu Desanta na Drvar. Tu je bilo još pevača i ansambala, ali svi smo isto osećali. Za nas je Tito bio čovek iz čitanke. Uspešan državnik koji je od jedne nerazvijene i ratom uništene zemlje stvorio respektabilnu srednjoevropsku razvijenu zemlju, čijem su se pasošu svi klanjali i koji mi je omogućio srećno detinjstvo, mladost, školovanje, putovanja, život pun sigurnosti, bez granica koje sada na svakih 200 kilometara imamo - rekla je Neda kojoj je bila čast i privilegija da zapeva pred tako značajnom ličnošću istakavši kakav je utisak na nju ostavio:

- Tito je bio gospodin, veliki gospodin. Šmeker čovek. Ovi drugi samo nešto piju, žvaću, mlate onim escajgom. A on sve na nivou - zaključila je pevačica, prenosi  "Story".

