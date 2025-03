Glumac se četiri godine u tajnosti borio sa karcinomom grla. Bio je omiljeni među kolegama iz serije "Selo gori, a baba se češlja", a svi su bili u šoku kada su saznali za njegovu dijagnozu.

- Tek sam sinoć saznala. Šokirana sam. Nisam znala da je Mirko bolestan jer smo snimali pre dva meseca. Posebno ga cenim kao čoveka i kolegu i jedva čekam da se oporavi, mi smo stara ekipa i kao familija smo. Ovim putem bih mu pružila veliku podršku i da nam što pre ozdravi naš Dragojlo! - rekla je tada za "Blic" glumica LJiljana Stjepanović.

- Primetio sam izvesne promene i o tome razgovarao sa njim i njegovom ćerkom Tamarom. Uveravao me je da se redovno kontroliše i da je sve u redu. Vest o njegovoj bolesti me je uzdrmala. Mirko mi je više od kolege - mi smo kao braća. Još od filma "Na putu za Katangu", čiji sam scenarista a koji je režirao Živojin Pavlović, Mirko je igrao gotovo u svakom mom projektu. To je veliki čovek čija dobrota i odanost prevazilaze kosmičke granice. Pošto ga odlično znam, siguran sam da će pobediti bolest i da će kao Dragojlo nastaviti da pleni srca i duše gledalaca. Nemojte da se ljutite, ali, ne pada mi na pamet da ga menjam, čekam mog Dragojla ispred kamere - govorio je Radoš Bajić kada je saznao za Mirkovu bolest. Foto: V. Danilov

Radoš Bajić zbog smrti kolega ne želi da snima nastavak

- To bi verovatno bilo zanimljivo, da vidimo šta je sa Radašinom 15 godina kasnije. Moja odluka je da do toga ne dođe. Mnogo mojih dragih kolega više nije sa nama, a meni je nezamislimo da postoji nastavak serije bez Mande kog sam zavoleo kao brata. To je glumac koji je delom nosio seriju, Dragan Nikolić, Mirko Babić... Mnogo je tu ljudi koji nisu sa nama - bio je odlučan Radoš.

