Iako je na početku koncerta publici saopštila da se bori sa povišenom temperaturom, Ceca je svojom energijom i zapanjujućim stajlingom potpuno očarala više hiljada fanova koji su došli da uživaju u njenom nastupu.

Za ovu priliku, odabrala je bež haljinu sa resicama, dubokim dekolteom koja je savršeno istakla njen besprekornu figuru, još jednom potvrdivši da je prava diva na sceni. Na početku koncerta, obratila se publici rečima:

- Juče sam stigla u Sloveniju, jutros sam se probudila sa temperaturom, ali ću se potruditi da vam večeras ništa ne fali - rekla je Ceca.

Nakon toga, usledila je euforija i oduševljenje fanova koji su s oduševljenjem pevali svaki stih. Ceca je koncert otvorila pesmom "Sve što imam i nemam ja", što je izazvalo potpuni trans među publikom, a atmosfera u dvorani dostigla je vrhunac dok su se smenjivali njeni hitovi.

Ovo je drugi put da Ceca nastupa u Brežicama, rodnom mestu njenog pokojnog supruga, Željka Ražnatovića Arkana, a njen prvi nastup u ovom mestu bio je u oktobru 2023. godine, kada je ispunila sportsku dvoranu sa više od 4.000 ljudi. Foto: Antonio Ahel/ATAImages

Tada je istakla da je to bila jedina hala u Sloveniji u kojoj do tog trenutka nije pevala, a emotivnu povezanost sa ovim mestom podelila je sa novinarskom ekipom.

- Ovo je jedina hala koja je ostala, a u kojoj do danas nisam pevala u Sloveniji. Sve sam im hale i dvorane napunila. I sada je osvojena i ova u Brežicama. Ovde se rodio moj suprug, Željko. On je rođen u Brežicama. NJegov otac je bio pukovnik avijacije, jedna sestra mu je rođena u Zagrebu, jedna u Beogradu, jedna mislim u Kraljevu i on u Brežicama u Sloveniji. Stalno sam ga zezala da je on Slovenac. Što misliš da tražim pasoš? A da li bi ga dobila? (smeh) Šta misliš? Ne odričem se ja našeg pasoša ovo je samo bila mala šala, ja sam ponosna na svoj srpski pasoš - rekla je Ceca tada za "Telegraf".

