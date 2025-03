Prošlo je tačno 15 godina od smrti pevačice Ksenije Pajčin, koju je 16. marta 2010. ubio maneken Filip Kapisoda, a potom izvršio samoubistvo.

O stanu u kom je pevačica živela mnogo se spekulisalo nakon njene smrti, a komšije su otkrile istinu.

Naime, kako su domaći mediji prenosili pre godinu dana u stanu koji je bio Ksenijin živeo je jedan Rus sa suprugom i sinom, otkrio je upravnik zgrade Voja. Foto: M. Anđela

- Taj stan je prvo pripadao porodici koja se odselila pre 20 godina i prodali su stan LJubici Kostić i Kseniji Pajčin. Zatim je LJubica 2015. godine prodala stan J.J. koja taj stan sada izdaje Rusima. Do Rusa je taj stan bio prazan - tvrdi Voja.

Komšije progovorile o Kseniji

Komšije koje su živele u istoj zgradi gde i Ksenija tada su otkrile nepoznate detalje o pevačici i njenom životu.

- Taj stan je prodat. Živi porodica tu. Ne znam sad da li ga je ta porodica kupila ili su ga ti što su ga kupili - izdali... ali je porodica tu, muž, žena i sin. Pet godina taj stan nije prodavan. Bile su priče neke, duhovi i to da ljudi beže od toga, ali to su budalaštine. NJena majka LJubica nije htela ranije da proda stan, jer je htela da prođe neko vreme, da ljudi zaborave. Da bi ga prodala po punoj ceni... A što se nesreće tiče, bio sam tog dana tu - tvrdi Dušan.

- Poznavao sam ih oboje. Filip je bio mnogo lep i zgodan momak. A ona je bila drugačija kada je našminkana i kada nije. Ja je par puta nisam prepoznao bez šminke i onda pitam sina ko je ovo on mi kaže: "Pa Ksenija, tata!". Ona i moj sin su se družili. Sunčali su se zajedno na terasi, pili kafu... Ona je bila popularna, ali strašno je što je postala popularnija kad je ubijena. Sećam se... tog dana sam video LJubicu kako ide ulicom i nosi cegere - prisetio se komšija. Foto: D. Milovanović

- Ponudio sam se da joj pomognem, ali ona nije htela da prihvati pomoć, pa je nosila sama do drugog sprata. Tačnije, vukla ga je do gore, bilo je teško... Onda je kucala kod Ksenije, niko nije otvarao. Pokušala je da otvori vrata, nije mogla. I ona je imala ključ, jer je to bio stan od njih dve. Nije mogla da otvori vrata, jer je bila neka težina... Prepala se i od vriske su je čule komšije, pa su svi potrčali kod nje. Par komšija je razvalilo vrata i videlo njen leš kod vrata. Filipov leš je bio u hodniku... NJoj je pucao u glavu, a sebi u usta. Posle je došla policija i tako smo mi saznali ko je to uradio. Prvo niko nije znao da je Filip to uradio... to se završilo... LJubica se od tada nije pojavljivala, možda jednom ili dva puta... Čuo sam da je otišla sa njenom majkom za Crnu Goru. Uglavnom, ja koliko znam, LJubica je prodala stan, a pre LJubice su isto tu živeli neki koje ja nisam poznavao... tu je sad ta porodica, javimo se jedni drugima i to je to - objasnio je.

- Nikad nisam razgovarao sa njima u smislu tragedije koja se desila u tom stanu, jer verujem da ljudi ni ne znaju šta se tu dogodilo, s obzirom na to da LJubica nije snizila cenu stana pa im ništa nije bilo neobično - rekao je komšija Dušan.

Danas održan pomen Kseniji Pajčin

Inače, danas je održan pomen Kseniji Pajčin koju je pre 15 godina u njenom stanu ubio tadašnji dečko Filip Kapisoda. Foto: ATA images

Podsetimo, kobnog 16. 03. 2010. godine Ksenija je pronađena mrtva u svom stanu, a nakon što je usmrtio nju, Filip Kapisoda je izvršio samoubistvo.

(Telegraf)