Juče je Splićane šokirala scena iz samog centra grada, kada je Fran Petrinović, dugogodišnji kriminalac, upao u banku, a potom završio mrtav - sa metkom u čelu.

Ovaj razbojnik, poznat policiji zbog svoje kriminalne prošlosti, odslužio je više od 20 godina zatvorske kazne. Na društvenim mrežama se hvalio tetovažama koje je imao po celom telu.

Tetovaže uključuju radikalne poruke i simbole povezane s nasiljem. Foto: Fejsbuk

Na grudima ima istetovirano "Protect my family, country and friends", što u prevodu znači "Zaštiti moju porodicu, zemlju i prijatelje". Uz to, stoji i šahovnica, uz veliki broj metaka poređanih u nizu, kao i broj "187". U američkom zakonodavnom sistemu, broj "187" često se koristi kao šifra za ubistvo.

Uz taj broj, koji ima i na grudima, tetovirao je i natpis "Kill all pedophiles and rapists", u prevodu "Ubiti sve pedofile i silovatelje".

Tetovaža "187" je popularna među bandama širom sveta i znači da je osoba koja je ima bila u zatvoru zbog ubistva.

Petrinović, koji iza sebe ima čak 19 oružanih pljački, delio je mnogo toga na društvenim mrežama. Često se prisećao svojih prijatelja, ali je delio i fotografije sebe dok je bio mlađi. Tu su se našli i kadrovi iz Splita i porodica.

Podsetimo, juče oko podneva, stotinak metara od Policijske uprave i Županijskog suda u Splitu, dogodila se prava drama. Razbojnik je upao u poslovnicu, potegao pištolj i uzeo radnika obezbeđenja za taoca. S kesom je prišao radnicama i zatražio novac. One su mu ga u strahu predale. Svedoci pričaju kako su se pucnji čuli i unutar banke, a ubrzo su na mesto stigle i policajke, koje su u tom trenutku bile u obilasku. Počela je galama, pucnjevi su odjekivali ulicom, a onda tišina. Razbojnik je mrtav pao u žbunje kraj banke. Ubrzo je došla i Hitna medicinska pomoć, koja je utvrdila da je muškarac mrtav.

Iz Državnog tužilaštva kažu kako je razbojnik preminuo od zadobijenih povreda, a fatalan je bio metak u glavu. I dalje nije poznato da li ga je pogodila policajka ili je presudio sam sebi.

