Zemljištu na kojem se danas nalazi Husina kuća, veličine omanje bolnice, kupila je, veli on, "njegova mati posle Drugog svetskog rata". Kao dete rastao je u bedi, bez oca, koji je ubijen 1945. Otac nije dočekao ni da ga vidi, ni da ga uzme u ruke jer je ubijen dok mu je žena bila još trudna s Husom. NJih - četvoricu braće, odgajila je majka, u siromaštvu, a od svih njih jedino je Huso uspeo da se donekle iškoluje. Završio je nekoliko zanata, i za trgovca i za mesara, a kaže da pošto u ono vreme nije bio član Saveza komunista nije mogao nigde da se zaposli.

I tako je, veli, rešio da ide svojim putem i čvrsto odlučio da se otisne u beli svet...

Oženio se mlad i već 1968. otišao na Zapad kad je, kaže, Tito sklopio te sporazume. Prva stanica bila je Minhen, tu je sa ženom živeo i radio do 1974. A onda se vratio u Bosnu i digao veliku kuću. Međutim, kako kaže, 1980. dete mu je umrlo... Foto: Jutjub printskrin/TV ŽIVA ISTINA#

Već u to vreme otišao je u privatnike a posle rata u BiH, preko Hrvatske u Englesku gde je već 33 godine. Tamo i dan-danas živi, ima državljanstvo a u Bosnu povremeno dolazi

- To je moja priča... I onda sam ovo napravio... Ja sam tu kuću svoju preveo na svog podstanara koji je bio podstanar od 2012, tu mu se rodilo i prvo, i drugo i treće dete... I taj njegov najmlađi sin nosi ime mog rahmetli maloga, priča Huso sa drhtajem u glasu na pomen svog pokojnog sina.

- Tako da smo žena i ja svo naše imanje preveli na njih, dali smo im u posed sve... Foto: Jutjub printskrin/TV ŽIVA ISTINA#

Na pitanje šta je to prevagnulo da baš tako učini, Huso kaže:

- Prevagnulo je to što je on tu bio podstanar, redovno je plaćao kiriju, i održavao je tu... imam ja tu i voćnjak, a žena i ja smo ostavljali to njima, a najvažnije je bilo to.... Mi smo bez dece, a kad smo je upitali, suprugu našeg podstanara koja je tada bila trudna, a nosila je dečaka, da li bi mu nadenuli ime našeg malog... Zvao se Adnan... Oni su prihvatili i kad se rodio mali, dobio je to ime... A onda se desilo to da je pri njegovom rođenju otkrivena i teška bolest kod njegove majke. Operisala se i već 8 godina ide na te terapije u Sarajevo. Tako da, sve u svemu, slažemo se, poštuju me deca, oni me vole tako da sam ja sa njima zadovoljan i prezadovoljan. Imamo i ugovor i dogovr, potpisali smo. Samo je kuća procenjena 500.000 maraka (250.000 evra) i sad je kuća na deci, a dok sam ja živ ja sam kao tu neki vlasnik, a kad ja umrem, vlasnici će biti njihova deca. Sve što imam, i zemlju i auto, prepisao sam na njih, i novac koji u banci ostane posle moje smrti pripašće njima, to je bila moja želja, i tako će biti sve dok sam ja živ... Zemlje ima puno - veli Huso pa otvara vrata u prizemlju kuće dok u pozadini puca ogromni voćnjak s jabukama i kruškama, koji sada pripada podstanaru.

Huso i u Engleskoj ima kuću, ali živi sam jer mu je supruga preminula pre dve godine, a i srce ga ne služi baš kako treba jer radi samo s trećinom snage. Foto: Jutjub printskrin/TV ŽIVA ISTINA#

Pristao je i da pokaže kuću za koju veli da se ne može obići za sat vremena... Kuća ima i ogromno dvorište, voćnjak, a u prizemlju veliku pomoćnu prostoriju sa kaminom i komplet kuhinjom, te radionicu koja je sređena pod konac i čista kao apoteka sa uredno nacepanim i složenim drvima za još jednu zimu.

Ispred kuće u sređenom dvorištu stoji i mercedes, Husov...

- Pa da, ostavljam sve njima, šta će mi kad umrem, kud ću s njim - veli Huso dok daljinskim otvara vrata garaže sa još parkiranih automobila...

A onda je naišao i podstanar, otac troje dece kojima je Huso u stvari ostavio sve - deci, a koji kaže da ni u snu nije mogao da pomisli da tako nešto može da se desi. Na pitanje kako se osećao u tom trenutku, veli kao kad dobiješ na lutriji. Jedino što kvari njihovu sreću jeste ne baš dobro zdravlje njegove supruge čiji rezultati nisu sjajni... U tom momentu je naišao i pravi naslednik celokupnog imanja - mali Adnan koji je ime dobio ime po Husinom pokojnom sinu.

U prednjem donjem delu kuće je prenoćište sa 6 soba i 12 kreveta, kuhinjom i kupatilom koje je Huso osmislio kao biznis i opremio da jednog dana ostane malom Adnanu, njegovom starijem bratu i sestri da, veli, imaju...

Huso nije krio da sad svog podstanara zove - unuk!

