Porodične tajne često ostaju skrivene duboko unutar zidova doma, ali kada izađu na svetlo, mogu da imaju razorne posledice. Iako su ponekad skrivene sa najboljim namerama, bilo zbog zaštite članova porodice ili iz straha od osude, otkrivanje tih tajni može da uzdrma temelje porodičnih odnosa. Jedna takva tajna uništila je život Viktorije Hil nakon što je otkrila da joj je dečko zapravo brat, prenosi NJujork post. "Poslao mi je snimak ekrana na kojem piše, 'Ti si moja sestra'", objasnila je Hil, majka dvoje dece iz američke savezne države Konektikat, u emisiji "This Morning" na britanskoj ITV televiziji.

U istom joj je trenutku na mobilni telefon stiglo obaveštenje od 23andMe, virtuelne baze podataka genetskog testiranja, da ima novog polubrata. Hil je saznala da je začeta putem prevare sa fertilitetom. NJujorčanka Morgan Helkvist (36) nedavno je tužila dr Morisa Vortmana, specijalistu za plodnost i ginekologa iz Ročestera, jer je delovao kao njen lekar nakon što je kasnih 80-ih oplodio njenu majku svojom spermom.

- On je sve vreme znao ko je, a ja nisam. Oduzeo mi je mogućnost izbora - rekla je Helkvist. U drugom slučaju, 40-godišnja DŽejkoba Balard iz savezne države Indijane saznala je da ima više od 94 polubraće i sestara, zahvaljujući navodnoj prevari koju je počinio doktor za plodnost Donald Klajn. Balard je, kao i Hil, do svog šokantnog DNK otkrića došla putem kompanije 23andMe. FOTO: GROK veštačka inteligencija tviter

Hil je prvobitno dostavila uzorak sline kompaniji tražeći medicinske informacije nakon što je doživela niz zdravstvenih problema. "Nikada u milion godina nisam mislila da ću saznati sve što sam saznala. Dobila sam informacije i vrlo brzo otišla da pogledam podatke o zdravlju, i videla sam kako su se pojavili neki polubraća i polusestre. To sam vrlo brzo odbacila i pomislila da je to bila greška - rekla je Hil.

Međutim, na njenu velik žalost, stranica je bila u pravu. "Stalno sam dobijala e-poruke od žene za koju sam kasnije saznala da mi je polusestra", rekla je Hil koja je mislila da su te poruke prevara. "Žena je nastavila da navaljuje te me je pitala da li je moja majka otišla u Kliniku za plodnost Yale po pomoć za neplodnost?", ispričala je Hil.

To pitanje pokrenulo je alarme u njenoj glavi. "Kada je to rekla, tada je privukla moju pažnju", rekla je Hil koja je znala da su njeni roditelji tražili pomoć u toj klinici. "Dala mi je ostatak informacija. Lekar za neplodnost moje majke, Barton Koldvel, bio je zapravo moj biološki otac", objasnila je, te je taj trenutak opisala kao "nerealan" i da joj je trebalo neko vreme da sve shvati.

Povezala se s otprilike 25 svojih polubraće i polusestara. "Dok sam odrastala, osećala sam da je deo mene bio različit ili distanciran. Šalili smo se, moj tata i ja, da je jedina stvar koja nam je slična bila naša ruka. Na neki čudan način, sve je kliknulo, ali se činilo previše bizarnim. Ne samo da čovek koji me je odgojio nije moj biološki otac, već je to majčin lekar kod kojeg je išla više od osam godina na lečenje pokušavajući da zatrudni, a onda joj je on rekao srećne vesti da je trudna", objasnila je Hil. Foto: Shutterstock

Rekla je da njena majka nije bila svesna da je zapravo lekar otac njenog deteta. Hil je imala priliku da se suoči sa njim pre njegove smrti. "Kada sam ga pitala zašto je to učinio, rekao je da je to bio posao stvaranja beba. Nije se puno kajao i nije ga bilo puno briga", otkrila je 40-godišnjakinja.

No, Hil se jako zabrinula nakon što je zapanjujuću vest podijelila sa starim prijateljima, uključujući i svoju ljubav iz srednje škole za kojeg se ispostavilo da joj je polubrat. "Dok sam pričala priču, moj dečko iz srednje škole, sada prijatelj, izgledao je kao da nešto prevrće po glavi. Majka mu je nedavno rekla da je ona išla u Kliniku za plodnost Yale na lečenje", ispričala je Hil.

Kasnije je potvrđeno da su bivši partneri bili krvno povezani preko lekara. "Samo to otkriće, osećala sam se kao da sam u Trumanovom šou. Bilo je to samo jedno iznenađenje za kojim su dolazila druga. Još ne znamo šta nas čeka", rekla je. Hil, koja tvrdi da je barem 80 drugih specijalista pogrešno postupalo u vezi sa fertilitetom, podiže svest da bi podstakla promene. "Ne postoje nikakvi propisi. Zato se borimo. Zato iznosim ovu priču, da bismo dobili bolje zakone, zaštitu i propise", zaključila je.

BONUS VIDEO: