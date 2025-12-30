Jedna od mozgalica koja se nalazi u sklopu ispita za FBI agente, već godinama privlači mnogo pažnje, i kažu da je reši samo 5 odsto ljudi.

Ona glasi:

Muškarac i žena izlaze na piće na svom prvom sastanku. Vreo je letnji dan, tako da dok muškarac i žena čekaju na obrok, oboje dobijaju čašu ledene vode. Žena se mnog znoji i dodatno je žedna, pa odmah na početku ispije tri čaše ledene vode, dok je muškarac pio samo gutljaje vode tokom obroka.

Kasnije tog dana, muškarac šalje poruku ženi u kojoj joj kaže da je bolestan i da se oseća izuzetno slabo. Pre ponoći, policija je proglasila čoveka mrtvim. Kada je žena privedena na ispitivanje, utvrđeno je da su i ona i piće njenog partnera bili otrovani.

Postavlja se pitanje - zašto je muškarac umro, a žena nije?

Pročitajte još

Ako nađete sve trouglove na slici, imate IQ veći od 120

Ako nađete sve trouglove na slici, imate IQ veći od 120

11:32

TEST INTELIGENCIJE: Tri pitanja - 90% daje pogrešan odgovor

TEST INTELIGENCIJE: Tri pitanja - 90% daje pogrešan odgovor

16:43

ZADATAK: Pronađite broj koji nedostaje za manje od 10 sekundi

ZADATAK: Pronađite broj koji nedostaje za manje od 10 sekundi

20:34

Lista naroda sa najvećim koeficijentom inteligencije

Lista naroda sa najvećim koeficijentom inteligencije

13:03

Pogledajte video:

 

@themagicmatt What was in his drink?😳🥂#riddle#solve#trythis ♬ Damned - Kevin Sherwood

 

Iako postoji veliki broj verzija koje ukazuju na rešenje ove zagonetke, tačna je samo jedna. Do kakvog ste vi odgovora došli?

(Krstarica)

PAO ALEKSANDAR LUKAŠENKO: Ovo je njegova prva reakcija (VIDEO)
Sport

PAO ALEKSANDAR LUKAŠENKO: Ovo je njegova prva reakcija (VIDEO)

CEO SVET JE OVO ČEKAO! Otkriveno kako je Nikola Jokić, da li su pukli ligamenti kolena i koliko će ga ova povreda koštati!
Sport

CEO SVET JE OVO ČEKAO! Otkriveno kako je Nikola Jokić, da li su pukli ligamenti kolena i koliko će ga ova povreda koštati!

BONUS VIDEO:

#FBI zagonetka #zanimljivosti #FBI #znanje
Komentari 2
ОБЛАЧНО, ПОНЕГДЕ УЗ ПРОВЕЈАВАЊЕ СЛАБОГ СНЕГА: Временска прогноза за среду, 31. децембар

OBLAČNO, PONEGDE UZ PROVEJAVANJE SLABOG SNEGA: Vremenska prognoza za sredu, 31. decembar