Jedna od mozgalica koja se nalazi u sklopu ispita za FBI agente, već godinama privlači mnogo pažnje, i kažu da je reši samo 5 odsto ljudi.

Ona glasi:

Muškarac i žena izlaze na piće na svom prvom sastanku. Vreo je letnji dan, tako da dok muškarac i žena čekaju na obrok, oboje dobijaju čašu ledene vode. Žena se mnog znoji i dodatno je žedna, pa odmah na početku ispije tri čaše ledene vode, dok je muškarac pio samo gutljaje vode tokom obroka.

Kasnije tog dana, muškarac šalje poruku ženi u kojoj joj kaže da je bolestan i da se oseća izuzetno slabo. Pre ponoći, policija je proglasila čoveka mrtvim. Kada je žena privedena na ispitivanje, utvrđeno je da su i ona i piće njenog partnera bili otrovani.

Postavlja se pitanje - zašto je muškarac umro, a žena nije?

Iako postoji veliki broj verzija koje ukazuju na rešenje ove zagonetke, tačna je samo jedna. Do kakvog ste vi odgovora došli?

