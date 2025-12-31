Kako je ispričao u viralnom videu na TikToku, pokušao je da se smesti u jedan beogradski kafić oko 13 sati — ali ni jedno jedino slobodno mesto nije uspeo da pronađe. Na početku je mislio da je u pitanju slučajnost, ali se ista situacija ponavljala iz dana u dan. Zato je rešio da Beograđane pita javno:
“Meni ovde ništa nije jasno!”
“Može neko da mi objasni šta vi ljudi u Beogradu radite ceo dan? Skoro sam se preselio iz Dubaija, odrastao sam u Americi, gde ljudi stvarno rade. Dođem u kafić oko 13h — ‘buraz’, nema slobodno mesto! Ima li ovde iko posao?”
Danilo je dodao i da je čuo kako je prosečna plata oko 1.000 evra, pa je povezao kockice: “Mislim da počinjem da shvatam šta se zapravo ovde dešava.”
Pročitajte još
Komentari Beograđana: “Završavamo nešto po gradu”
Video je postao viralan u rekordnom roku, a komentari su bili urnebesni:
- “Završavanje nečega po gradu i 105 kafa dnevno.”
- “To ti je naša disciplina — radimo društvenost.”
- “Ti to ne razumeš.”
Drugi su mu dali i malo realniju sliku:
- “Milionski grad — i gomila turista.”
- “Naravno da radimo. A šta ti radiš u kafiću u radno vreme?”
Iako ga je srpski životni stil zbunio, jedna stvar ga je potpuno fascinirala — Beograđanke.
“Ovde nikad nećeš videti devojku koja izgleda kao da se upravo probudila. U Americi u market idu u pidžami. Ovde — 8 ujutru, svaka sređena pre moje prve kafe!”
Dodao je i da mu se dopada što su, kako kaže, Srpkinje pristojnije:
“Ovde devojke imaju standarde. Ne pričaju sa nepoznatim likovima i ne praktikuju veze za jednu noć. Zašto su ovde devojke toliko bolje?”
Kultura Beograda u jednoj rečenici
Ako pitate Beograđane — sve je vrlo jednostavno:
Društvo, kafa, šala i malo posla — taman toliko da se preživi.