Sin Snežane Đurišić ima burnu prošlost.

Marko je, naime, kao jako mlad doživeo saobraćajnu nesreću u kojoj je stradala njegova tadašnja devojka.

On je završio u bolnici gde su se doktori borili za njegov život, a po priči estradne umetnice, koja je danima bdila kraj njegovog kreveta i molila se, imao je tek 1 posto da preživi.

- Kada je moj sin bio u krevetu, satima sam razmišljala zašto nam se to dešava. Taj događaj sam veoma teško podnela, ali on me je i očvrsnuo. Lekari su mi rekli da je moj sin imao 1 odsto šanse da preživi, ali ja sam bila ubeđena da će ostati živ, čak i dok sam ga gledala na aparatima, počela je priču Snežana.

- Da li je to bila posledica mojih nada ili intuicije, ne znam. Bogu hvala, izvukao se, mada znam da će me taj događaj pratiti dok sam živa. Svako ko ima porodicu, može da pretpostavi kako sam to podnela i svaki razgovor na tu temu potpuno me utuče.

- Kada se sve završilo, zaključila sam da sam jača od svega i da smo ipak srećni jer smo zajedno živi i zdravi.

Sneža je za kraj intervjua istakla ono što svi znaju, a to je da se njen mezimac nakon stravične nesreće još uvek nije vratio sebi, iako se u međuvremenu oženio i dobio dvoje dece, grešku koju je napravio ne može da zaboravi, te izlaz traži na pogrešnim mestima.

- Čisto sumnjam da se danas moj sin vratio svom životu, mislim da još nije. Bili su to strašni dani za našu porodicu, a pogotovo za porodicu, koja je izgubila svoje dete Jelenu. Zato apelujem na sve da ne voze ako su pili i ne sedaju u kola s nekim ko je pio. To su najteži trenuci u mom životu, zaključila je.

