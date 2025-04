- Da vam kažem, tako kako moram. Dugo sam razmišljala šta da uradim, da li da otkažem i ovaj vikend nastupe. Kada se sve to desilo moram da priznam da sam preko noći osedela, ali u buvkalnom smislu. Jako sam patila i jako mi je bilo teško, i sada mi je teško. Mom srcu i duši će uvek biti teško - iskrena je bila pevačica koja priznaje da je bila u velikoj nedoumici šta da radi.

- Razmišljala sam da li da otkažem. U međuvremenu sam bila u Nišu i dali smo prvo jutro nakon sahrane, drugo jutro, treće jutro, sedam dana... Mogla sam da otkažem i ovaj i narednih pet vikenda, ali sam odlučila da život mora da ide dalje. Imam dete za koje moram da se borim. Moram da stanem na noge da budem jaka i da svojim primerom svom detetu pokažem da mora da se korača dalje kroz život u svim situacijama - rekla je pevačica koja priznaje da joj nastup i druženje sa publikom prijalo.

- Publika je toliko bila uz mene i toliko mi je poklonila ljubav, podršku, poštovanje... NJihova emocija je bila melem za moju dušu. Jednostavno, život ide dalje. Praznina, tuga i bol će uvek ostati i za mojim roditeljima i za mojim bratom. Nakon mnogo vremena počnu da naviru i lepa sećanja i onda sve to izazove osmeh na licu. Samo sam se pitala šta bi moj brat želeo, šta bi on uradio i posavetovao me i sigurna sam da bi to bila i njegova želja. On je isto bio muzičar i bavili smo se istim poslom. Foto: ATA images/Radule Perišić

Viki je objasnila i da je sličnu situaciju imala kada joj je umro otac, te da ju je brat tada posavetovao da se vrati pevanju.

- Mnogo bi je bilo teško i danas je i sutra i ne znam do kada će biti. Muzika pomaže i leči sve. Nekada nisam ni shvatala koliko muzika popunjava praznine, ali sada se osećam tako. Glava gore i idemo dalje. On bi bio jako ponosan. Mi smo sličnu situaciju i tada smo porodično razgovarali i isti stav je imao kao ja danas

(Blic)

