Muzičar je, kao što je poznato, muziku zavoleo od malih nogu, otkrio je i mnoge današnje zvezde, ali ono što o njemu nismo znali je kakav je bio nekada u selu Jasenovo, gde je rođen, gde postoji i trg koji nosi naziv upravo po ovom muzičaru.

Tu se nalazi i jedina prodavnica u selu.

- Ja ga znam kao dete. Fenomen. Bio je mangupčić kao dečak, otac Žika je svirao harmoniku, a ovaj je hteo da izvrdava, onaj ga prebije, a ovaj pobegne od kuće sa sve harmonikom i uči, uči, uči, samo da je u Sokobanji, bez pratnje, bez ikoga i osvoji prvo mesto - kaže meštanin Jasenova. Foto: ATA images

Kako je i sam Mirko izjavio jednom prilikom, njegov otac je želeo da Mirko svoj talent izbrusi do perfekcije.

- On je prvo snimio onu malu ploču, singlica. Onda je snimao kasete, bio je virtuoz, dok nije došao Kemiš, ali Kemiš ima školu, pazite, on nema - kaže ovaj meštanin u jednoj emisiji, a na pitanje da li je bitna škola odgovara:

- Bitna je za muzikante, nema tu šta, ali on je samouk, on šta može da odsvira, njemu Kemiš kaže: "Ja ti pružam ruku, ja mogu, ali ne mogu kao ti".

Mirkov rođak kaže da se muzičar nije promenio.

- On je ostao isti, ceni svoje selo, svoje građane i pomogao je i fudbalskom klubu, bio je direktor neko vreme. I dan-danas on pruža mnogo za selo. Međutim, ovi mladi neki ga cene, neki ga ne cene. Inače, Mirko se uvek zauzeo za selo, za familiju, za rodbinu - kaže rođak.

Meštanin ispred prodavnice kaže za Mirka da kao čovek nije loš.

- On je bio mršav od kada je on, a kao čovek nije loš. On dođe u kafanu, gore je bila kafana: "Ajde svi na piće". On svira kolo, svira, svira, kad počne, završi ga od osam do jedan noću, ne prestaje. Foto: Antonio Ahel/ATA images

Mirkov kum je ispričao u kakvom je odnosu sa harmonikašem.

- Kako da ge ne pamtim kad je on meni, od njegove rodbine neki kum. Bio je dobar, pa loš, pa dobar, pa sad ne znam, on je tamo po Beogradu, živi i šta radi - kaže kum koji ističe da je ponosan na Mirkov uspeh, ali imao je i jednu veliki zamerku:

- Svako ima svoj problem...

Po svemu sudeći, nekadašnje kumstvo je prekinuto.

- Još nešto ja vama da objasnim. Ja sam držao taj lokal ovde, tamo cigarete i ovo, ono, on je svirao u gornjoj kafani, tada je bila, sad je više nema. Ja mu pričam da me njegov sin sa jednim Rumunom prevario, da sam ja kupovao devize u to vreme. Prevario me, od 10 dolara, napravio 100 i ja sam mu reko: "Kume, reko, pazi šta radiš, ovo mi je nešto sumnjivo", kaže: "Kume, nemaš problema", tamo je igrao neke flipere i on dođe kod mene, taj gospodin Mirko, ja mu lepo objašnjavam i kažem kume, i on uzme cigare, čovek lepo, i ode u kafanu: "Kume, da znaš da sutra ja opet dolazim po cigare i donosim ti pare". Tako mu Bog pomogao... - kaže kum, odmahuje rukom i nastavlja:

- Taj sin je otišao u Dobru Vodu u miraz, čujem da se i dalje kocka, šta radi, batalio kuću…

Na pitanje da li mu je krivo što se to kumstvo rasturilo zbog novca ovaj meštanin Jasenova odgovara: Foto: Antonio Ahel/ATA images

- Pa kako mi nije krivo, gospodine. Normalno da mi je krivo. Ja sam i njegovom ocu rekao kada je došao iz Švajcarske, lepo mu ispričam i on, ajde bre beži, ti prevariš decu tu…

Na konstataciju da je po priči Mirko burno živeo kao mlad, ovaj meštanin odgovara:

- Pa burno je živeo i lepe pare zaradio i sve to. E, posle, čuo sam da se valjda i prokockao i propio.

Mirkov kum nastavio je da priča o porodici Kodić i poznatom muzičaru.

- Kažem vam to je ispalo to, da su za mene neljudi, ako imate kontakt, pozdravite ga od mene i kaži mu: "Hvala kume za sve ono kad si svratio, da platiš u taj lokal i kad ti je rekao taj tvoj kum..." - kaže kum, a na pitanje da li mu je nekada rekao da ga je to povredilo odgovara: Foto: ATA images

- Pa, jesam, kako nisam. Ali ti kažem sad ga ja nisam video skoro, jednom sam video na internetu da moli neke ljude da daju pomoć, da se povrati u život. Nek se trgne. Ja nisam propao za tih 100 dolara, na primer, ali je uništeno i prijateljstvo i kumstvo i sve.

(Kurir)

