Rus Gleb Fils doselio se sa svojom porodicom u Srbiju pre skoro dve godine i vodi vrlo netipičan život za današnju omladinu. Ne privlači ga život u gradu, kao ni noćni provod i izlasci do zore. Naportiv, za svoj dom odabrao je selo, a tokom dana mu društvo prave - njegove ovce sa kojima se beskrajno zabavlja, a od toga i živi!

- Prvi put sam došao u Srbiju 2010. godine, tada samo kao turista. Prošlo je dosta vremena, čak 10 godina kada sam konačno odlučio da se preselim ovde iz Londona - rekao je Gleb za "Lepote Srbije".

Bavi se stočarstvom i poljoprivredom i uživa u malom planinskom selu sa prelepim pogledom na prirodu. Ima predivan dar za slikanje, te u slobodno vreme stvara neverovatna umetnička dela.

- Zapravo, za to su zaslužni, pre svih, moji roditelji. Oni su poljoprivrednici, tako da sam ja tu kao njihova ispomoć. Pored toga sam i prevodilac. Sada, od kako sam u Srbiji, slobodno mogu reći da sam postao influenser - objašnjava simpatični Rus koji govori četiri jezika.

Želja mu je da perfektno nauči da priča srpski, i priznaje da obožava našu kuhinju.

- Iskreno, ne sećam se koja je bila prva reč koju sam naučio na srpskom, ali mogu reći da jako volim dve reči, a to su "čoveče" i "ovaj" . Što se tiče hrane, obožavam mnogo toga, a ako moram da izdvojim to bi onda bili prebranac, kupus salata, roštilj... Od pića volim rakiju - kaže Gleb.

Ističe da svako treba da postupa u skladu sa svojim željama, te da uvek treba probati i nešto novo.

- Mislim da je to u redu. Ukoliko neko misli da treba da ide, to je njegova odluka i sasvim je u redu probati nešto novo. Ja sam na sličan način došao u Srbiju i volim je jer je drugačija, dosta se razlikuje u odnosu na Rusiju i Englesku, gde sam živeo. LJudi su dosta druželjubiviji, prijatni i topli ovde u Srbiji - smatra mladi Rus.

Obišao je veliki deo naše žemlje, ali naglašava da posebno mesto u njegovom srcu ima jedan grad na severu.

- Moram da izdvojim Novi Sad. Uživao sam u svom boravku u tom gradu. Lepi hoteli, mnogo lokaliteta, muzeja... Posebno mi se svidela Petrovaradinska tvrđava. Pored toga obišao sam još mnogo mesta u Srbiji. Golubac je jako lep i mislim da ima najlepšu tvrđavu u čitavoj zemlji - zaključio je Fils.

NJegov poslednji video na TikTok-u, u kom farba jaja i sprema se za Vaskrs, posebno je privukao pažnju javnosti, jer je otkrio zanimljve činjenice o svom plemićkom poreklu!

Gleb ne krije ponos dok govori o svom pradedi - knezu, i prabaki - grofici. U vreme kada su boljševici rušili sve što je mirisalo na carsku Rusiju, njih dvoje su ostali verni jednom jedinom vladaru - pomazaniku Božijem - caru. NJihova odanost ih je skupo koštala.

- Moj pradeda je bio u zatvoru. Tamo je upoznao svoju buduću ženu, koja je takođe bila osuđenica. Oboje su imali isti zločin. Bili su plemići koji su volili i poštovali pomazanika Božijeg - cara. On je bio knez, a ona grofica. Krvavi boljševici su streljali mog čukundedu 1919. godine, a njih su poslali u progonstvo, u Perm, u planine Urala. Pošto im je sve bilo oduzeto, umesto vereničkog prstena, moj pradeda je svojoj budućoj nevesti dao vaskršnja jaja, što je bio tradicionalni carski dar u vreme Vaskrsa. Božjim čudom, uspeli su da pobegnu iz zatvora i onda iz države, odakle se nikad nisu vratili - ispričao je Gleb.

- Rusija je poznata po svojim brezovim šumama i kad god bi moja prabaka videla breze, uvek su je podsećale na njen zavičaj. Želeći da vidi iz koje zemlje je morao da pobegne njen otac, moja mama se prvi put vratila u Rusiju kao studentkinja. Prvo što je videla odlazeći sa aerodroma su bile kilometri breza. Puna emocija, rasplakala se.

- U Rusiji je upoznala mog oca, koji je, zanimljivo, takođe zaprosio zlatnim jajetom. Nije imao novca za prsten, pa mu se to učinilo kao originalna priča. Ispostavilo se da je bilo mnogo posebnije nego što je mislio. Ja sam u Rusiji odrastao, tamo sam proveo prvih deset godina svog detinjstva, ali to je priča za sebe. Jaja vaskrsenja sam stvorio prvenstveno da proslavim najveći praznik u godini, Vaskrsenje Gospoda našeg. Brezova šuma je simbol Rusije, ali one stare Rusije, carske Rusije. Zemlje koje više nema, ali mesto koje možemo posetiti kroz istoriju, umetnost i naše pretke - zaključio je Gleb.

(Still)

