Peng Lijuan, prva dama Kine i njen suprug Si Điping godinama su u skladnom braku, dok je njihova zajednica krunisana jednim detetom, ćerkom Ksi Mingce, starom 32 godine.

Peng Lijuan je veoma cenjena i voljena prva dama, a važi za veoma obrazovanu i modernu ženu.

Ovo su njena pravila vaspitanja:

- Detetov rezultat na fakultetu nikada nije toliko važan koliko da ga naučite da bude zahvalna i dobra osoba.

- Bolje je od svoje dece napraviti blago, nego im ostaviti blago u nasleđe! Umesto da im ostavljate novac, zar nije bolje dete naučiti kako da bude imućno i zaradi novac? Zato umesto da mu ostavite novac, kažite mu ovo:

1. Dete moje, moraš da naučiš da kuvaš. To nema veze sa očekivanjem ili služenjem drugih ljudi. Kuvanje je ljubaznost prema sebi. Tako ćete udovoljiti sebi kada pored vas nema onih koji žele da vam udovolje.

2. Sine moj, moraš da naučiš da voziš. To nema veze sa statusom. Na taj način ćeš uvek ići tamo gde želiš u bilo koje vreme, da ne moliš nekoga da te vozi ili da zavisiš od nekoga. Foto: Profimedia

3. Sine moj, moraš da završiš fakultet. To nema nikakve veze sa akademskim kvalifikacijama. To ti omogućuje da proživiš nekoliko godina u potpunoj slobodi, slobodi punoj knjiga i pravog društva.

4. Dete moje, da li zanaš? Da li znaš koliko daleko mogu da dopru tvoja dobra dela, kolika je širina tvog srca? Samo ako budeš širokog uma bićeš srećan. Ako ne možeš da hodaš daleko, pusti da te knjige odnesu. Proširi vidike.

5. Dete, da na svetu ostanu samo dve činije sa vodom, jedna bi služila za piće, a druga da opereš svoj obraz. Samopoštovanje nema nikakve veze sa bogatstvom ili siromaštvom, čist obraz je ono što nas čini ljudima. Foto: Profimedia

6. Deco, ne plačite i ne žalite se čak i ako vam se nebo sruši. To će samo još više rastužiti one ljude koji vas vole i poneti one koji vas mrze.

7. Deco, čak i ako jedete suvu koru hleba, sto treba postaviti kao da jedete najskupocenije jelo. Živite jednostavan život elegantno.

8. Deco moja, kada putujete na daleka mesta, osim fotoaparata, ne zaboravite da ponesete olovku i papir. Pejzaš je možda uvek isti, ali vaše viđenje stvari i raspoloženje su uvek drugačiji.

9. Deca moraju imati svoj prostor, čak i ako je samo 5 kvadratnih metara. To će im pomoći da se sklone kada su ljuti i da se vesele kada su srećni. Još važnije je da imate mesto da se smirite u momentu kada vas sve ponese. Dajte svom srcu kutak za odmor.

10. Dete moje, ako si obrazovan kada si dete i iskusan kada odrastes, tek tada ćeš imati izuzetan život.

11. Deco, uvek budite ljubazni. Zapamtite, ljubaznost će vas učitiniti najomiljenijom osobom kod Boga.

12. Osmeh, elegancija i samopouzdanje su najveće duhovno bogatstvo. Sa njim ćete imati sve.

Inače, Peng Lijuan bila je već poznata pevačica kad se srela sa svojim budućim mužem i zaljubila se u njega. U medijima pišu da ih je upoznao zajednički prijatelj, bio je to izlazak "na slepo". Foto: Profimedia

Kad su se upoznali, Si je bio zamenik gradonačelnika Sjanmena i tek razveden. Posle samo nekoliko meseci zabavljanja, odlučili su da se venčaju.

Peng je prestala da nastupa i zapevala bi samo na izuzetno velikim političkim skupovima. Mnogo je više posvećena humantarnom radu, a za medije je jednom prilikom rekla da u kući nema ni predsednika ni zvezde pevačice, već su ona i Si samo obični muž i žena.

