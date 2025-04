Pevačica Svetlana Ceca Ražnatović je u novoj epizodi svoje emisije "Ceca Šou" ugostila svoje kolege Slobu Vasića, Uroša Živkovića i Sandru Afriku, gde su otvoreno govovorili o detaljima iz svog poslovnog, ali i privatnog života.

Ceca je u jednom trenutku otkrila da talenat za muziku u njenoj porodici dolazi sa ženske strane, pa se prisetila situacije kada je zbog pevanja došlo do dečijeg konflikta između njenih naslednika Veljka i Anastasije. Foto: Antonio Ahel/ATAImages

Pevačica je otkrila da je, iako je Veljko takođe nasledio talenat za pevanje, Anastasija bolja pevačica, zbog čega je Veljko u nekim situacijama bio ljubomoran

- Moja baba je lepo pevala, moja majka je lepo pevala, ja pevam, sestra moja je lepo pevala i Lidijina ćerka i moja ćerka. Žene su sve povukle - rekla je Ceca, nakon čega ju je Uroš pitao za Veljka i njegovo pevanje:

- On peva ubija, ali neće. On ima takvu energiju, Anastasija bolje peva od njega nećemo da se lažemo, ali je on jako popravio svoje pevanje i stabilnost u intonaciji. Kad je bio mali ja kažem "Falš", samo čujem kako pevaju, prođem kroz kuću kao oni ludi profesori, jer mi smeta ušima, ja sve čujem i onda kažem "To je falš, Veljko to je falš", "Kako falš vežbao sam do sada?", a ona viče "Pa ne peva se Veljko tako, vidiš kako ja nisam falš", a on da izgori od ljubomore - ispričala je pevačica i nasmejala sve prisutne u studiju.

